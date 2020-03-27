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Şehit eşinden hüzünlü paylaşım "Her sabah bu balkondan seni yolcu etmeyi, akşam ise dönüşünü beklemeyi özledim"

İHA

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşi Özlem Elibol'un "Her sabah bu balkondan seni yolcu etmeyi, akşam ise dönüşünü beklemeyi özledim" şeklindeki paylaşımı yürekleri burktu.

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım "Her sabah bu balkondan seni yolcu etmeyi, akşam ise dönüşünü beklemeyi özledim"

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşi Özlem Elibol'un "Her sabah bu balkondan seni yolcu etmeyi, akşam ise dönüşünü beklemeyi özledim" şeklindeki paylaşımı yürekleri burktu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşmüştü. Alaçam Umutlu Mahallesi'nden olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşi Özlem Elibol, 15 günlük olan bebeği Zeynep ile birlikte vaktini geçiriyor. Şehit eşinin sosyal medyadan eşi için paylaştığı sözler okuyanları duygulandırdı. Elibol'un "Her sabah bu balkondan seni yolcu etmeyi, akşam ise dönüşünü beklemeyi özledim" kelimeleri yürekleri dağladı.

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Şükrü Elibol'un 17 ay önce evlendiği eşi Özlem Elibol bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Daha önceki paylaşımında ise şehit eşi Özlem Elibol, "Ah canım benim sen nasıl bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gözlerin vardı. Rabb'im bizi o kadar çok sevmiş ki, mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip eyledi. Emanetin kız çocuğumuza, Zeynep'imize hem anne hem baba olacağım, güçlü olacağım sen hep bizimlesin biriciğim" sözleriyle herkesin yüreklerini burkmuştu.

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