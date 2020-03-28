Evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Almanya'da hedef günde iki yüz bin test yapmak!

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evde maddi zarar meydana geldi.

Dün akşam Canik ilçesi Karşıkaya Mahallesi´ndeki bir apartmanın 4'üncü katında, yangın çıktı. Irak uyruklu 4 kişinin yaşadığı ve yangın sırasında kimsenin bulunmadığı daireden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-03-28 10:42:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.