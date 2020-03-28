Samsun'da mesire, park ve sahiller boş kaldı, pazar yeri kısmen hareketli



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da koronavirüse karşı alının tedbirler kapsamında vatandaşlar maske ve eldiven takarak önlem alırken, dışarı çıkanların sayısında da oldukça azalma yaşandı. Caddeler ve sokaklar boşalırken, pazar yerlerinde ise kısmen yoğunluk yaşandı. Öte yandan park, bahçe ve mesire yerlerine vatandaşların girişine izin verilmedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan uyarılara hassasiyet gösteren Samsunlular evlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. 1 milyon 313 bin nüfuslu Samsun'un, kent merkezindeki en işlek bölgelerden olan, İstiklal ve Gazi caddeleri, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Lise Caddesi mevkilerinde bulunan vatandaşların sayısı oldukça azaldı. Böylece sokaklar boş kaldı. Özelikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması noktasında tedbirler alınırken il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler tarafından ihtiyaçları evlerine götürülerek karşılanıyor.

Kentte park, piknik yeri ve mesire alanlarına vatandaşların girişine izin verilmiyor. Atakum ilçesinde her gün binlerce kişinin bulunduğu sahil yolu da boş kaldı.

PAZARDA MASKELİ ELDİVENLİ ÖNLEM

Pazar yerlerinde de kısmen yoğunluk yaşandı. Hem pazarcılar, hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Ayrıca pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp çok vakit geçirmeden pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.

'VATANDAŞ HIZLICA GELİP HIZLICA GİDİYOR'

20 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Akkuş, pazara gelen kişi sayısında azalma olduğunu söyleyerek, "Biz de vatandaşlar da maske ve eldiven takıyor. Herkes iyice tedirginleşti. Vatandaşlar pazara geliyor, ihtiyacını alıp hızlıca gidiyor. Kalabalık yok. Kimse oyalanmıyor. Temastan kaçınıyoruz uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

'SEÇMEYE İZİN VERMİYORUZ'

22 yıldır pazarcılık yapan Yaşar Ermez de herkesin koronavirüse karşı kendini korumaya çalıştığını belirterek, "Hepimiz maske ve eldiven takıyoruz. Tedbir alıyoruz. Temizlik yapıyoruz. İnsanların sebze meyve ihtiyacı var. Gelen de hızlıca gelip hızlıca gidiyor. Meyve ve sebzeyi kimseye seçtirmiyoruz. Zaten böyle talep de çok olmuyor" şeklinde konuştu.

Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını dile getiren Harun Aydın, "Maske ve eldiven takarak pazara geldim. Önlemimizi alıyoruz. Pazarcılar da önlemlerini almışlar, kimseye sebze ve meyvelere dokundurtmuyorlar, kendileri seçiyorlar. Biz de bir an önce ihtiyaçlarımızı karşılayıp gitmenin peşindeyiz. Pazarda çok fazla vakit geçirmiyoruz. Diğer insanlardan uzakta durmaya çalışıyoruz. Hem bize bulaşmasın, hem bizde varsa başka insanlara bulaşmasın diye" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-03-28 13:44:27



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