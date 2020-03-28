Sürücülere "zorunlu olmadıkça yolculuk yapmayın" uyarısı

Samsun’da trafik polisleri "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Korona virüsü tehlikesine karşı "evde kalın" çağrıları sürerken Samsun’da polis ekiplerini vatandaşları uyardı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları korona virüsüne karşı uyardı. SamsunOrdu karayolu Gelemen mevkisinde araç sürücülerini uyaran bölge trafik polisi, zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamalarını ve korona virüsüne karşı dikkatli olmalarını istedi.
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