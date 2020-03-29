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Adliye personeli kansere yenik düştü

İHA

Samsun Adliyesi'nde görev yapan Gülay Bulut, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayata veda etti.

Adliye personeli kansere yenik düştü

Samsun Adliyesi'nde görev yapan Gülay Bulut, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayata veda etti.
Samsun Adliyesi Ön Büro'da görev yapan 1 çocuk annesi Gülay Bulut, kanser hastalığı sonucu tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2012 yılında şehit olan asker Umut Bulut'un kız kardeşi olan Gülay Bulut'un genç yaşta ölümü ailesini, yakınları ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu. Gülay Bulut, bugün İlkadım İlçesi Tepecik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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