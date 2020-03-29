Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz”

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz” dedi.
Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse karşı adeta savaş açan İlkadım Belediyesi 7 gün 24 saat görev başında. İlçe genelinde temizlikten ilaçlamaya, bilgilendirmeden düzenlemelere kadar her alanda 600’den fazla personel ile özverili bir mücadele sürdüren belediye çalışanları bir yandan da halkın evde kalması için her an görev başındalar.
Salgına karşı yürütülen mücadelede en önemli eksiklerden biri olarak belirlenen maskelerin üretilmesi için İlkadım Belediyesi Kültür Merkezlerinde eğitmenlik yapan usta öğretici ve kursiyerlerin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen proje ile üretilen koruyucu maskeler korona virüsü kapsamında görev yapan kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.
65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli vatandaşların evden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından oluşturulan Vefa Timi 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefonlarla doğrudan ya da valilik aracılığı ile belediyeye ulaştırılan taleplere anında cevap verebiliyor. 7 araç ve 30 personel ile vatandaşların taleplerini karşılayan Vefa Timi hafta sonu dahil mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor.
Günlük rutin temizlik işlerini 350 kişilik bir ekiple sürdüren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde tüm ilçeyi sokak sokak ilaçlı ve köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etmek amacı ile 50 kişilik bir temizlik ekibi kuruldu. Gündüz ve gece olmak üzere çift vardiyada devam eden yıkama ve dezenfekte çalışmaları titizlikle yürütülürken cadde ve sokaklarda bulunan genel kullanım alanlarının ilaçlanması için ayrı bir ekip kuruldu.
Virüse karşı en büyük etkenlerden olan dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına ilk günden itibaren başlayan İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları ilaçlama çalışmaları ile adeta tüm ilçeyi dezenfekte ediyor. Bir yandan kurum çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol için vücut ısılarını ölçmeyi sürdürüyor. 15 personel ile aralıksız devam eden ilaçlama çalışmalarında başta kamu kurum ve kuruluşları binaları olmak üzere; çocuk parkları, cadde ve sokaklarda bulunan dinlenme alanları, muhtarlıklar, sabit banklar, spor tesisleri, metruk binalar, toplu taşıma araçları ve daha birçok yerde mücadeleyi sürdürüyorlar.
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri de özverili çalışmaları ile vatandaşlardan takdir görmeyi sürdürüyor. “Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın” sloganı ile vatandaşların her türlü yardımına koşan Zabıta personeli bir yandan da halkın sağlığını korumak amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Açık olan işletmeler ve pazar yerlerindeki çalışmaları sürdüren ekipler gün boyunca yaptıkları anonslarla uyarı ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Pazar yerlerinde halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsaade etmeyen Zabıta personelleri pazarcı esnafının sağlığını da dağıttıkları ücretsiz maskelerle korumaya çalışıyor.
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında alınacak önlemler durak durak gezilerek vatandaşlar ve şoförlere anlatılırken İlkadım Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla halkın bilinçlendirilmesi amacı ile tüm reklam alanları korona virüs mücadelesi için kullanılmakta.
Yaşanılan zor günlerin disiplinli ve beraberlik içerisinde çalışılarak geride kalacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu zor günlerde önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi ilçemiz genelinde sürdürüyoruz. Birçok çalışanımız izin kullanmak için talep de dahi bulunmadan görevlerini en iyi şekilde ve fedakarca sürdürüyor. Başta İlkadım olmak üzere şehrimiz ve hatta ülkemize böyle zor bir zamanda sağlayabileceğimiz her faydanın büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle görevimizin başından bir an bile ayrılmadan her birimiz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz. Bu süreç boyunca evde kal çağrılarına mümkün oldukça uyan hemşehrilerime ve özveri ile mücadeleye devam eden mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel: “Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada başta gelen ölüm nedenlerindendir”
YEREL HABERLER Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel: “Kardiyovasküler ...
Samsun’da vatandaşlar çağrıya uydu, boş sokaklar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da vatandaşlar çağrıya uydu, boş sokaklar ...
Atakum’da ateş ölçer ve dezenfektanlı salgın önlemi
YEREL HABERLER Atakum’da ateş ölçer ve dezenfektanlı salgın önlemi
Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak
YEREL HABERLER Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar ...
Samsun'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Adliye personeli kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Adliye personeli kansere yenik düştü
Canik’te pazar yerlerinde “elle seçme” denetimi
YEREL HABERLER Canik’te pazar yerlerinde “elle seçme” denetimi
Hastanede şırınga tutan eller nöbet sonrası koruyucu siperlik dikiyor Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları meslektaşları için koruyucu siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Hastanede şırınga tutan eller nöbet sonrası koruyucu ...
Samsun'da otomobil takla attı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı
Çalışanlarına 10 gün korona virüs tatili verdi
YEREL HABERLER Çalışanlarına 10 gün korona virüs tatili verdi
(Görüntülü) Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri ...
Samsun'da korona virüsüne karşı yeni önlemler
YEREL HABERLER Samsun'da korona virüsüne karşı yeni önlemler
Samsun'da şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
YEREL HABERLER Samsun'da şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı
YEREL HABERLER Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı
Samsun’da tramvayda korona önlemi
YEREL HABERLER Samsun’da tramvayda korona önlemi
Şehitler için evlerden Kur'an sesleri yükseldi EMŞAV'dan 16 yıl sonra ilk kez evde mevlit
YEREL HABERLER Şehitler için evlerden Kur'an sesleri ...
‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
YEREL HABERLER ‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
Samsun'da refüjler kadın eliyle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Samsun'da refüjler kadın eliyle güzelleşiyor
İhtiyaçlar başkandan adrese teslim Sandıkçı: "Siz evden çıkmayın, biz size hizmet ederiz"
YEREL HABERLER İhtiyaçlar başkandan adrese teslim Sandıkçı: "Siz ...
Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı "Hesap sahipleri hakkında işlem başlatılmıştır”
YEREL HABERLER Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı ...
Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi
YEREL HABERLER Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi
(Görüntülü) Samsun'da mesire, park ve sahiller bomboş, pazar yeri hareketli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da mesire, park ve sahiller ...
Samsun’da otogar bomboş Şehirlerarası yolculuğun valilik iznine bağlanması kararı otogarda seferleri durdurdu Otogardaki sakinlik havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da otogar bomboş Şehirlerarası yolculuğun ...
Samsun Sağlık Müdürlüğünden Prof. Dr. Çetiner’e yalanlama: "'Samsun'da süper bulaştırıcı var' doğru değil”
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürlüğünden Prof. Dr. Çetiner’e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X