Polis vatandaşları anonsla uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis vatandaşları anonsla uyardı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid19) önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 'Evde kal' çağrısı yapıyor.

Polis vatandaşları anonsla uyardı

Samsun’un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid19) önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 'Evde kal' çağrısı yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal' çağrısı yapıyor. Ekip otoları sık sık anons yaparak vatandaşların evlerine dönmesini istedi. "Değerli Vatandaşlarımız; Halkımızın sağlığını koruma amacıyla; 65 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması gerekmektedir. Toplu ve birlikte oturulan yerler hastalığa yakalanma riskini artırmaktadır. Sağlık Bakanlığının 14 gün ve 14 kuralına uyalım. Unutmayın! Alacağımız tedbirler bu salgından daha güçlüdür." diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarlayarak kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu
YEREL HABERLER Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel: “Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada başta gelen ölüm nedenlerindendir”
YEREL HABERLER Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel: “Kardiyovasküler ...
Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı için mücadele ...
Samsun’da vatandaşlar çağrıya uydu, boş sokaklar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da vatandaşlar çağrıya uydu, boş sokaklar ...
Atakum’da ateş ölçer ve dezenfektanlı salgın önlemi
YEREL HABERLER Atakum’da ateş ölçer ve dezenfektanlı salgın önlemi
Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak
YEREL HABERLER Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar ...
Samsun'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Adliye personeli kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Adliye personeli kansere yenik düştü
Canik’te pazar yerlerinde “elle seçme” denetimi
YEREL HABERLER Canik’te pazar yerlerinde “elle seçme” denetimi
Hastanede şırınga tutan eller nöbet sonrası koruyucu siperlik dikiyor Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları meslektaşları için koruyucu siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Hastanede şırınga tutan eller nöbet sonrası koruyucu ...
Samsun'da otomobil takla attı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı
Çalışanlarına 10 gün korona virüs tatili verdi
YEREL HABERLER Çalışanlarına 10 gün korona virüs tatili verdi
(Görüntülü) Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri ...
Samsun'da korona virüsüne karşı yeni önlemler
YEREL HABERLER Samsun'da korona virüsüne karşı yeni önlemler
Samsun'da şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
YEREL HABERLER Samsun'da şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı
YEREL HABERLER Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı
Samsun’da tramvayda korona önlemi
YEREL HABERLER Samsun’da tramvayda korona önlemi
Şehitler için evlerden Kur'an sesleri yükseldi EMŞAV'dan 16 yıl sonra ilk kez evde mevlit
YEREL HABERLER Şehitler için evlerden Kur'an sesleri ...
‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
YEREL HABERLER ‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
Samsun'da refüjler kadın eliyle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Samsun'da refüjler kadın eliyle güzelleşiyor
İhtiyaçlar başkandan adrese teslim Sandıkçı: "Siz evden çıkmayın, biz size hizmet ederiz"
YEREL HABERLER İhtiyaçlar başkandan adrese teslim Sandıkçı: "Siz ...
Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı "Hesap sahipleri hakkında işlem başlatılmıştır”
YEREL HABERLER Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı ...
Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi
YEREL HABERLER Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi
(Görüntülü) Samsun'da mesire, park ve sahiller bomboş, pazar yeri hareketli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da mesire, park ve sahiller ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X