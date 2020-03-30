Samsun BİLSEM’den 5 dakikada bir maske Samsun BİLSEM 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu siperlik üretiyor

Sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılar ve iş gücü ile yüz koruyucu siper maske üretimine başlayan Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), kendi geliştirdiği tasarım ve modellerle günlük 200 üretim hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının korona virüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili yaptığı çalışması üzerine meslek liseleriyle beraber Bilim ve Sanat Merkezleri de (BİLSEM) de üretim sürecine dahil oldu. Samsun Bilim Sanat Merkezi de bu süreçte gönüllü öğretmenleriyle beraber 3 boyutlu yazıcı ve iş gücü ile koruyucu siper maske üreterek talep eden olan sağlık çalışanları ve kurumlara bu ürünleri ücretsiz sağlıyor.

Burada ilk aşamada 3 boyutlu yazıcıda hazır modelleri kullanan öğretmenler daha sonra hızı artırabilmek için kendi geliştirdikleri bir koruyucu siper maske modeli ile toplu şekilde üretime yapmaya başlamış. 3 boyutlu yazıcıların yanında el becerisi ve iş gücü ile üretilebilen bir maske modeli de geliştiren öğretmenler 5 dakikada bir maske üretebiliyor. Samsun Bilim ve Sanat Merkezi’nde 3 boyutlu yazıcılar ve iş gücü ile günlük 200 yüz koruyucu siperlik üretilmesi hedefleniyor.

Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik, “Korona vakaları başladığından itibaren özellikle siperlik maske ihtiyacı artmış durumda. Bunlar özellikle hastanelerdeki sağlık personelinin göz koruması ve direkt muhatabı olduğunuz kişinin nefesini almamak için bu koruyucu maskeler kullanılıyor. Bakanlığımızın da toplu halde bir çalışmasıyla Türkiye’deki tüm Bilim Sanat Merkezleri şu anda maske üretiyor. 3 boyutlu yazıcıda üretiyoruz bunları. Yazıcı haricinde de 5 dakikada bir maske üretecek bir altyapı kurduk. Şu anda Samsun’da aile hekimlerinden, üniversiteden, hastanelerden ve kamu bankalarında sürekli gelen bir talep var. Biz bunu ücretsiz olarak veriyoruz. Bu süreçte bize velilerimiz ve çeşitli iş adamlarımız da destek oluyor. Bizde elimizden geldiğince bu ortamda sağlık çalışanlarımıza destek olacağız” dedi.

Üretime katılan gönüllülerden Samsun BİLSEM Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdullah Kerim Maral, “Elimizde imkanlarımız doğrultusunda olan 3 boyutlu yazıcıları kullanıyoruz. Bu yazıcılarla bizler daha önceden de üretilmiş denenmiş bazı modellerin ‘stl’ dosyalarını alarak sıhhi bir flament olan ‘pla’yı kullanarak bu tür modeller ürettik. Bunları bir yazıcı yaklaşık 3 saatte üretiyordu. Daha sonra daha pratik daha hızlı üretim için katmanlı yazıcılarda hızı artırabilmek için kendimiz bir model geliştirdik. Bu modelde üst üste çoklu üretim yaparak zamandan kazanıyoruz. Daha sonra da sadece yazıcılara bağımlı kalmayalım iş gücümüzü de kullanalım diye düşündük. Kendi tasarımımız olan başka bir model daha geliştirdik. Bu modelle de tamamen elle yapılan daha hafif ve rahat bir kullanım sağladık. Ön tarafında asetat kağıdı şeffaf ve koruma sağlayan açılır kapanır bir düzeni mevcut. Elle kesip yapıyoruz. Sünger lastik bant ve zımba ekliyoruz. Bunların üretiminde yazıcıya bağımlı olmadığımız için günde 100 150 tane üretebiliyoruz. Diğer okullardan da üçüncü dördüncü 3 boyutlu yazıcılar gelecek. Bu şekilde yazıcılarla günlük 100 tane üretebileceğiz. İki yöntemle de günlük yaklaşık 200 üretime ulaşacağız” diye konuştu.

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