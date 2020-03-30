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Babasını bıçakla ağır yaralayan genç adliyede

İHA

Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan genç, polisteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Babasını bıçakla ağır yaralayan genç adliyede

Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan genç, polisteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39), evlerinde babası Cabir S.'ye (70) bıçakla saldırdı. Oğlunun saldırısı sonucu kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Onur S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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