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Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği

İHA

Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 1 aylık maaşını korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlara bağışlarken, 'Kardeşlik Seferberliği' başlatma çağrısında bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile dört koldan mücadele verilen Samsun'un Canik İlçesi'nde Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, herkese örnek olacak bir uygulamaya imza attı. 1 aylık maaşını salgından olumsuz etkilenen ve zor günler geçiren vatandaşlar için bağışladığını açıklayan Sandıkçı, belediye meclis üyelerine, parti teşkilatına ve iş dünyasının temsilcilerine ise, "Gelin hep birlikte bir 'Kardeşlik Seferberliği' başlatalım ve bu zor günleri milletçe kenetlenerek atlatalım" çağrısında bulundu.

Canik'te 4 koldan etkin mücadele
Canik Belediye Başkanı Başkan İbrahim Sandıkçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdiğini hatırlatarak, "Korona virüs salgınıyla ilgili Canik Belediyesi olarak 4 bir koldan mücadele veriyoruz. Bir yandan tedbirlerin uygulanması, diğer yandan hijyen denetimleri, ayrıca dezenfeksiyon ve antibakteriyel sabunlu suyla yıkama işlemleri ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sosyal yardım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Maaşını bağışladı, çağrıda bulundu
Yaşanan zor günlerin kenetlenerek aşılacağını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Milletimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde ve milletimizin emrindedir. Bu süreçten etkilenerek sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlarımız için Canik Belediye Başkanı olarak 1 aylık maaşımı bağışlıyorum. Bu kapsamda bu çağrımı tüm meclis üyelerimize, teşkilatımıza, iş insanlarımıza yapıyorum. Gelin hep birlikte bir kardeşlik seferberliği başlatalım ve bu zor günleri milletçe kenetlenerek atlatalım" ifadelerini kullandı.
Yardım etmek isteyen vatandaşların Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hattını arayarak yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hattı: 0 536 347 37 38

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