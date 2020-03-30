Bakan Soylu’dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlere Süleyman Soylu’dan bisiklet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Soylu’dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlere Süleyman Soylu’dan bisiklet

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yönündeki çağrılarını paylaştığı Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bisiklet hediye etti.

Bakan Soylu’dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlere Süleyman Soylu’dan bisiklet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından “Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın” yönündeki çağrılarını paylaştığı Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bisiklet hediye etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da annesi sağlık personeli, babası ise asker olan Bade Asya (6) ve Muhammet Asrın'ın (4), “Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın” yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Mesajı herkes alsın istedik” notuyla paylaşmış, Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Bade Asya ve Muhammet Asrın kardeşlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bisiklet hediye edildi. Kardeşlere hediyeleri Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından verildi. Bisikletlerin üzerinde “Süleyman Soylu bakan amcamıza teşekkür ederiz. Evde kal hayatta kal” notu yer aldı.
Bisikletlerin verilmesi İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından da, “Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler, tüm Türkiye'ye 'Evde kalın' çağrısında bulunmuştu. Bakanımız Süleyman Soylu Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti” ifadeleriyle duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tütüncüyü vuran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tütüncüyü vuran şahıs tutuklandı
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı
YEREL HABERLER Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye ...
Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı 362 bin 406'ya ulaştı
YEREL HABERLER Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı 362 bin 406'ya ...
'Evde bakım hizmetleri' tam gaz Yaşlılardan Büyükşehir'e teşekkür
YEREL HABERLER 'Evde bakım hizmetleri' tam gaz Yaşlılardan ...
Samsun’da camilerden ‘evde kalın’ anonsu
YEREL HABERLER Samsun’da camilerden ‘evde kalın’ anonsu
Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği
YEREL HABERLER Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği
(Görüntülü) Kadın doktorun darp edilmesi kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadın doktorun darp edilmesi kamerada
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç adliyede
YEREL HABERLER Babasını bıçakla ağır yaralayan genç adliyede
Kadın doktorun darbedilmesi kamerada
YEREL HABERLER Kadın doktorun darbedilmesi kamerada
Atakum’un bütçesi sağlık, beslenme ve mutluluk için kullanılacak
YEREL HABERLER Atakum’un bütçesi sağlık, beslenme ve mutluluk için ...
İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği
Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini ...
Samsun'da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek içerikler üretiyor "Evimiz Okulumuz Projesi" ile öğrenciler evlerinde hem eğleniyor hem öğreniyor
YEREL HABERLER Samsun'da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek ...
Başkan Doğan, 1 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Doğan, 1 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine ...
Tütüncü dükkanı sahibini silahla vuran yakalandı
YEREL HABERLER Tütüncü dükkanı sahibini silahla vuran yakalandı
Mide kanserinden değil, geç kalmaktan kork
YEREL HABERLER Mide kanserinden değil, geç kalmaktan kork
Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi
YEREL HABERLER Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma ...
Kaymakam Kurnaz: “Vezirköprü’nün hiçbir yerinde karantina yok”
YEREL HABERLER Kaymakam Kurnaz: “Vezirköprü’nün hiçbir yerinde ...
Kuyumcular 1 haftalık aranın ardından kepenklerini açtı Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman: “İş yerlerimizi açmaktan memnun değiliz” “Altında dalgalanmanın boyu 100 dolara çıktı, böyle bir dalgalanma tarihte görülmemiştir”
YEREL HABERLER Kuyumcular 1 haftalık aranın ardından kepenklerini ...
Samsun BİLSEM’den 5 dakikada bir maske Samsun BİLSEM 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Samsun BİLSEM’den 5 dakikada bir maske Samsun BİLSEM ...
Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı
(Görüntülü) Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğretmenler odasında siperlik maske ...
(Görüntülü) Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı ...
Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X