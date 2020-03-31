Kolon kanserinin gençlerdeki yaygınlığı arttı Beslenme alışkanlıkları kolon kanseri üzerinde etkili

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 19942020 arası kolon kanseri görülme sıklığı gençlerde yüzde 51 oranında artmıştır” dedi.

‘Kalın bağırsak kanseri’ olarak bilinen kolon kanseri dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olarak biliniyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem, kolon (bağırsak) kanserinin gençlerde görülme oranı hakkında bilgilendirdi.

Yaşlılarda kolon kanseri bulgusunun azaldığını gençlerde ise artış gösterdiğini ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem, “Kolon kanseri yüzde 90’ı 50 yaş üzeri görülen bir hastalıktır. Yakın zamandaki çalışmaların sonuçları ise ilginç olarak yaşlılarda kolon kanseri azalırken 50 yaştan genç insanlarda yüzde 13 oranında yıllık oran artışı göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 19942020 arası kolon kanseri görülme sıklığı gençlerde yüzde 51 oranında artmıştır. Bu artış o kadar önemli görülmüştür ki, Amerika Kanser Cemiyeti 2018 yılında kolorektal kanser tarama yaşını 50 yaştan 45 yaşa çekmiştir. Bu verilere ilave olarak 55 yaştan daha genç yaşta kolon kanseri olanların kanseri ileri evrede saptanması erken yaşta taramanın önemini bir kere daha vurgulamıştır” diye konuştu.



Beslenme alışkanlıkları kolon kanseri üzerinde etkili

Giderek yaygınlaşan kolon kanserinin genç yaş grubunu tehdit etmesinde özellikle obezite, fiziksel aktivitede azalma ve aile öyküsünün etkili olduğu belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdem, “Bağırsak florası, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve egzersiz durumu önemlidir. Özellikle beslenme alışkanlıkları üzerinde durulmaktadır. Daha da ilginç olan nokta hiçbir risk faktörü olmaksızın da erken yaşlarda kolon kanserinin görülebilmesidir. Bu tip hastalarda altta yatan nedenin saptanması olayı erken fark edip erken evrelerde geri dönüşüme ve hastalığın vücuttan tamamen uzaklaştırılmasına olanak sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



Kolon kanserinde erken teşhis önemli

Dr. Öğr. Üyesi Erdem, kolon kanserinin genç yaşlarda görülebileceği hakkında halkı bilinçlendirmenin de önemli olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu: “50 yaştan daha genç bireylerde kabızlık, dışkıdan kan gelmesi, karın ağrısı, dışkılamada değişiklikler 50 yaş üzeri bireylerdeki gibi önemsenmeli ve önlemler alınmalıdır. Kolonoskopi gerektiğinde yaşının genç olması önemsiz kalır. Tanısal amaçlı her türlü girişim bu hastaların diğer yaştaki kolon kanserleri gibi erken safhada teşhis edilmesi ve bu sayede başarılı bir tedaviyi sağlar. Kolon kanseri günümüzde erken tanı ve tedaviler sayesinde korkulan ve ölümcül bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Burada kolon kanseri farkındalığı arttığında erken teşhis sayesinde hastalar normal yaşantısını sürdürebilir. Geç kalınan vakalarda da çözümler olsa da erken teşhis hayat kurtarır. Bizim üzerimize düşen şikâyetlerimizi önemseyerek erken dönemde doktora başvurmak olacaktır. ‘Benim yaşım genç bir şey olmaz’ dememeliyiz. Hekimlerin de hastayı değerlendirirken genç yaşta olmasının fark etmediğini bilmeleri ve yaşa göre değil şikâyet ve bulgulara göre hastayı değerlendirmeleri gerekmektedir. Kolon kanseri sık görülen ve ölümcül bir hastalık olduğundan daha çok farkındalık gerektiren bir durumdur.”

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