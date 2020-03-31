Havza'da pazar yerlerinde el dezenfektan noktaları oluşturuldu

Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarı girişlerinde 4 adet el dezenfektan noktası oluşturdu.

Havza Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler son hızla devam ediyor. Salı günleri kurulan ve halkın yoğun olarak kullandığı süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarı girişlerinde el dezenfektanları koyuldu. Pazar esnafına uyarı levhası dağıtıldı. Ayrıca Havza Belediyesi Zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapılarak tezgah aralarının mesafeleri kontrol edilerek bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada pazar esnafına vatandaşların sebze ve meyveleri seçmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyararak konu ile ilgili hazırlanan uyarıcı levha dağıtarak tezgahların görünen yerlerine koymaları sağlandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, salgın riskinin önüne geçmek için dezenfektan noktalarını oluşturduklarını, vatandaşlardan mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını belirtti. Başkan Özdemir, “Halkımızdan ricamız yapılan uyarı ve ikazlara riayet etmeleri. Bizler gece ve gündüz halkımız için görevimizin başındayız. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız kendi sağlıkları için sokağa çıkmasınlar. Bizler onların emrindeyiz" dedi.

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