Samsun'da kargo kamyonu şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Samsun'da kargo kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasından bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi SamsunOrdu kara yolu Gündoğdu mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da Trabzon'a giden Mustafa Kızılcı yönetimindeki 55 AAG 276 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa Kızılcı 112 acil servis ekiplerince ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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