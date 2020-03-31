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'1. Avans ve İstihkak Küspe Bedeli Ödemesi' 3 Nisan’da hesaplarda 250 milyon TL 3 Nisan Cuma günü 40 bin üreticinin banka hesaplarına yatırılacak

İHA

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin pancar üreticilerine, '1. Avans ve İstihkak Küspe Bedeli Ödemesi'ni 3 Nisan Cuma günü banka hesaplarına aktaracağını belirterek, "Samsunumuzda bu yıl tekrar şeker pancarı ekimine başlayacak olan çiftçimiz de bundan faydalanacaktır" dedi.

'1. Avans ve İstihkak Küspe Bedeli Ödemesi' 3 Nisan’da hesaplarda 250 milyon TL 3 Nisan Cuma günü 40 bin üreticinin banka hesaplarına yatırılacak

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin pancar üreticilerine, '1. Avans ve İstihkak Küspe Bedeli Ödemesi'ni 3 Nisan Cuma günü banka hesaplarına aktaracağını belirterek, "Samsunumuzda bu yıl tekrar şeker pancarı ekimine başlayacak olan çiftçimiz de bundan faydalanacaktır" dedi.
Pancar çiftçilerine verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erkene alındı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (TÜRKŞEKER), tarafından 2020 2021 pancar üretimi kampanya dönemi için üreticilerimiz ile akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 40 bin çiftçimize 30 Haziran 2020 tarihinde ödenmesi gereken 1. Avans ile Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi düşünülen istihkak yaş pancar posası bedeli toplam 250 milyon Türk Lirası 3 Nisan 2020 Cuma günü üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır. Samsunumuzda bu yıl tekrar şeker pancarı ekimine başlayacak olan çiftçimiz de bundan faydalanacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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