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Başkan Hamit Kılıç: “Gün birlik ve beraberlik günü” Evinde kal, komşunu unutma

İHA

Bafra Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ilçede uygulamaya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere daha önce başlattığı kuru gıda kampanyasını da sürdürüyor.

Başkan Hamit Kılıç: “Gün birlik ve beraberlik günü” Evinde kal, komşunu unutma

Bafra Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ilçede uygulamaya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere daha önce başlattığı kuru gıda kampanyasını da sürdürüyor.
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar hazırladıkları paketleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aşevindeki yetkili personele teslim ederek kampanyaya destek oluyorlar.
Dünyada günlük hayatı neredeyse durma noktasına getiren korona virüs ile ilgili olarak uygulamaya geçen yaptırımlar sonucu yaşanma ihtimali olan sorunların önüne geçilmesi amaçlanan kampanyada teslim alınan paketler ihtiyaç sahiplerine Bafra Belediyesi ekiplerince ulaştırılıyor.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu sıkıntılı günlerin de üstesinden geleceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Baframızda daha önce Elazığ depremi sonrasında olduğu gibi, bu günlerde de tam bir dayanışma iklimi mevcut. İlçemizdeki 65 yaş ve üstü, hasta, engelli veya işyerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını başlattığımız ‘Evde kal, komşunu unutma” kampanyamızla karşılıyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizin katkısı ile kampanyamız büyüyerek devam ediyor. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız hazırladıkları kuru gıda paketlerini aşevimize teslim edebilirler. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün el birliği ile bu zorlukları aşma günüdür. Gün millet olma ve kardeşlik bilincini tazeleme günüdür. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara inşallah beraberce ulaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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