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Kavak’ta parklara sıkı denetim

İHA

Kavak’ta parklara sıkı denetim

Halkını salgın hastalıktan korumak için tüm parkları güvenlik şeritleri ile kullanıma kapatarak kamera ve zabıta ile sıkı denetim altına alan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ”Her ne yapıyorsak çok sevdiğimiz halkımızın sağlığı için" dedi.
Belediye olarak Kavak’ta vatandaşları salgın hastalıktan korumak ve tehdidin boyutunu mümkün olduğunca düşürmek amacıyla kesintisiz bir mücadele içinde olduklarını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ”Yaşamı tehdit eden bu virüsün ilçemizde muhtemel etkisini kırmak ve halkımızın olabildiğince korumak için günün her saati kesintisiz mücadele içindeyiz" dedi.
Virüsün ülkede görülmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda okul, cami, park, toplu ulaşım araçları gibi tüm alanlarda ilaçlama başlattıklarını hatırlatan Sarıcaoğlu, salgının önlenmesine yönelik çalışma ve önlemlerde ilçe halkı ile tam bir dayanışma içinde olduklarını söyledi.

"Parklara güvenlik şeridi"
Virüsün Kavak’ta yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması noktasında da sıkı bir denetim içinde olduklarını anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, ”Her ne yapıyorsak halkımızı korumak amaçlı. Aldığımız önlemlerden taviz kesinlikle söz konusu değil” derken ilçedeki tüm parkları da vatandaşın kullanımına kapattıklarını belirtti. Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:
“Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte çok hızlı bir biçimde önlemlerimizi alarak kurduğumuz ekiplerle ilçe merkez ve mahallelerimizde halkımızın toplu olarak bulundukları alanlarda, çöp atık toplama yerlerinde sokak ve caddelerimizde ilaçlama başlattık. Fırın, gıda ve yeme içme üzerine hizmet veren işyerleri üzerindeki denetim faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Öte yandan ilçe genelinde bulunan tüm parklarımızı da güvenlik şeridi ile kullanıma kapattık. Kapattığımız parkları zabıtamız ve güvenlik kameralarımız ile sıkı bir biçimde denetliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarımız ve aldığımız tüm önlemler halkımızın sağlığını bu tehlikeli virüse karşı koruyabilmek için. Devletimizin aldığı önlemler, bizlerin uygulama ve denetimleri halkımızın da sabır ve hoşgörüleri ile bu sıkıntılı dönemi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz.”

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