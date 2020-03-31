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Başkan Deveci: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Deveci’den işsiz ve aşsız kalan Atakumlulara kalıcı destek sözü

İHA

Başkan Deveci: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Deveci’den işsiz ve aşsız kalan Atakumlulara kalıcı destek sözü

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar için yaptığı dayanışma çağrısı Samsunlu hayırseverleri harekete geçirdi.
Bağışçılar tarafından temin edilen gıda ürünleri ile oluşturulan 400 dayanışma kolisi zor durumdaki yurttaşların adreslerine teslim edildi. Uygulamanın lojistik operasyonunun yürütüldüğü Paylaşım Merkezi’ne destek ziyaretinde bulunan Başkan Deveci, kolilerin taşınmasına yardım etti. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisi şerifini hatırlatan Deveci, işsiz ve aşsız kalan Atakumlulara yapılan desteğin kalıcı hale getirilmesi için Atakum Belediyesi’nin Gıda Bankası kuracağını duyurdu.
Dünyayı sarsan korona virüs salgını sonrasında belediyenin sosyal yardımlaşma fonları ile evlerinde kendilerini izole etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin yardımına koşan Atakum Belediyesi, hayırsever Samsunlular ile muhtaç durumdaki yurttaşlar arasında da dayanışma köprüsü oldu. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin hayırseverlere yönelik, “Bugün elinizi uzatmayacaksanız ne zaman uzatacaksınız? Toplumsal dayanışmaya, sizin birikiminize ihtiyaç var. Yardıma muhtaç yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize elinizi uzatın” çağrısının ardından çok sayıda Samsunlu, Atakum Belediyesi’nin 0552 963 02 30 numaralı Whatsapp Hattı’na ulaştı. Zor durumdaki komşuları için yardımda bulunmak isteyen hayırseverlere ihtiyaç listeleri bildirildi. Oluşturulan randevu saatinde yardımsever yurttaşların adreslerine giden ekipler, bağışlanan malzemeleri tutanak karşılığında teslim alarak Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nde depoladı.

“Kent demokrasisinin en güzel örneği”
Un, şeker, tuz, yağ, bakliyat, makarna, pirinç, zeytin, peynir, salça, çay, sebze, meyve, et gibi gıda malzemelerinin yanı sıra eldiven, maske, ıslak mendil ve korona virüs hakkında bilgilendirici broşür içeren sağlık kitinin bulunduğu 400 koli oluşturan ekipler, ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ilk teslimatları gerçekleştirdi. Kolilerin içerisinde bulunan, Başkan Deveci’nin Atakumlulara hitaben kaleme aldığı iletide, “Saygıdeğer hemşerilerim, ülke olarak zor bir süreçten geçmekteyiz. Biliyorum ki bu zor süreci Atakum’da hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. Sınırlı kaynaklarımıza rağmen gerek belediye şartlarımız sonuna kadar zorlayarak, gerek yardımsever Atakum halkının desteği ile sizlere biraz olsun nefes aldırabilmek için uğraşıyoruz. Kent demokrasisi ve dayanışmanın en güzel örneğini Atakum’da yaşatmak için bizlere göstermiş olduğunuz güven ve samimi duygularınız için içten teşekkür ederim. Belediye Başkanınız olarak; aklım, fikrim, tüm enerjimle sizleri düşünmekte ve 7/24 ekiplerimizle sizin için çalışmaktayız. Sizlere sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Her zaman yanınızdayız! Yaşam sizinle güzel. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerine yer verildi.

“İşinden aşından olanın yardımına koşacağız”
Atakum Belediyesi’nin dayanışma uygulamasının lojistik çalışmalarının yürütüldüğü Paylaşım Merkezi’ne Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ile birlikte destek ziyaretinde bulunan, kolilerin araçlara yüklenmesi sırasında ekiplere yardım eden Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, dayanışma kültürünün toplumun geçmişinde var olduğunu hatırlattı. Başkan Deveci, “Tam da dayanışma içinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Hem dünya hem Türkiye toplumsal bir afet yaşıyor. Bu afeti birlikte aşmamız gerekiyor. Bu sebeple toplumsal dayanışmayı önemsiyoruz. Biz belediye olarak bu dönemde özellikle yatırıma ayırdığımız bütçemizi, insanların evinde mutlu, sağlıklı hijyenik koşullarda nitelikli beslenmesine harcayacağız. İşinden, aşından olmuş komşularımızın olabildiğince yardımına koşacağız. Bu dönem han hamam yapma dönemi değil, bu dönem dayanışma dönemi, komşuluk hukukunu kurma dönemi. Bu sürecin içinden toplumsal bilinç ve kültürle çıkabilmeyi başarabilme dönemi” diye konuştu.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”
Atakum Belediyesi, Atakumlular ve Atakum’da yaşayan Samsunlu iş insanlarının görevini yaptığını, herkese bu konuda teşekkür ettiğini belirten Başkan Deveci, “Her zaman ‘komşuluk hukuku’ ve ‘elim sizin omzunuzda’ derken bunu kastediyorum. Bu dayanışma yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Toplumdaki fakir fukaranın durumunu izlemek ve gözlemek durumundayız. Bu bizim kültürümüzde vardır. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diye biz sözümüz vardır. Bu deyişi bir başka şekilde ‘benim elim sizin omzunuzda’ ifadesiyle anlatıyorum. Atakum Belediyesi’nin eli, gücü yettiğince Atakumluların omzunda olacak. Olağanüstü koşulların yaşandığı bir dönemdeyiz. Atakum Belediyesi’nin bu yaz döneminde harcayacağı bütçesi yardımlara aktarılacak. Buradan yurttaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle kırsal kesimdeki yol ve asfalt gibi talepleri ertelemek durumunda kalabiliriz. Asıl olan hayatta ve sağlıklı kalmaktır. Şu anda devletimiz ve belediyemiz olanaklarını salgınla mücadele için harcıyor. Diğer sorumluluklarımızı da tabii ki yerine getireceğiz. Fakat bu dönem komşuluk hukuku ve birlikte yaşama kültürünün hayata geçirilmesi gereken bir süreçteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı olması için Gıda Bankası kuruyoruz”
İlk etapta 400 koli yardım malzemesi yola çıktığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hayırseverlere yönelik çağrımız, Atakum ve Samsunluların dayanışması devam ediyor. Herkese çağrımı yineliyorum. Bu süreç bitinceye kadar, yurttaşları dayanışma içinde olmaya, Atakum Belediyesi’nin faaliyetlerini izlemeye ve onun organizasyonunda komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyorum. Yardım gelmeyen fakat ihtiyaç bulunan alanlarda kendi bütçemizle de destek sağlayacağız. Asıl olan toplumsal dayanışmanın ortaya konulması. Eğer bu süreci toplum olarak dayanışma ile atlatabilirsek övünülmesi gereken bu olacaktır. Belediyemizde daha önce bulunmayan bir yapılanma için çalışma arkadaşlarıma talimat verdim. Bu tür desteklerin kalıcı olması için Gıda Bankası kuracağız. Gıda alanında ihtiyaç olan ürünler, sürekli hayırseverlerden toplanıp biriktirilerek ihtiyaç duyulan alanlara sevk edilecek. Şu anda gerçekleştirdiğimiz bu dayanışmayı Gıda Bankası çatısı altında daimi hale getireceğiz. Şu anda herkes evde kalsın, evinde mutlu olsun, sağlıklı kalsın. Biz onları ihtiyaçlarını; hayırseverler, Atakum Belediyesi personeli ve gönüllü gençler ile evlerinde karşılamaya gayret gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

Atakum’da başladı, Türkiye’ye yayıldı
Öte yandan korona virüsü salgınının Türkiye’ye ulaştığı ilk günden itibaren yurttaşların sağlığı için tüm imkanlarını seferber eden Atakum Belediyesi, acil durum eylem planını adım adım işletiyor. Ülke genelinde alınan merkezi kararların uygulanmasının yanı sıra yurttaşlardan gelen talepler, Acil Durum Komisyonu tarafından görüşülüp kısa sürede karara bağlanıyor. Başkan Cemil Deveci’nin 26 Mart’ta hayırseverlere yaptığı çağrının ardından çok sayıda bağışçı, sağladığı gıda ürünleri ile dayanışmaya destek oldu. Atakum’da yakılan dayanışma meşalesi; Samsun, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel yönetimlere örnek oldu. Kısa sürede çok sayıda belediye ve sivil toplum kuruluşu, benzer kampanyalar organize edip ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan ve maddi zorluk yaşayan yurttaşlar, Atakum Belediyesi’nin 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı’na ulaşarak ihtiyaç taleplerini ulaştırabiliyor. Yardım alabilme koşullarına uygun olanlar, teslimat listesine eklenerek dayanışma kolileri kısa süre içerisinde belediye personeli ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gönüllüler tarafından adreslerine ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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