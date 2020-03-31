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Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte başaracağız”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, düzenlenen video konferans aracılığı ile belediye başkanlarıyla durum değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte başaracağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, düzenlenen video konferans aracılığı ile belediye başkanlarıyla durum değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlenen video konferansta belediye başkanları korona virüsle mücadele hakkında bilgi vererek, süreç içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve uygulamaları anlattı. Yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulundu. Korona virüsü salgınının ardından Samsun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmaları ile hizmetleri değerlendirildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Baframızda korona virüs ile mücadele kapsamında; tüm resmi kurumlarda dezenfektasyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Yollar ve kaldırımlar temizlik ve dezenfekte yapıldı. Bankamatikler dezenfekte edildi. Bankamatik önlerine sosyal mesafe şeritleri çekildi. İlçemizin muhtelif yerlerine el yıkamak için sıvı sabun ve dezenfekte aparatı yerleştirildi. Resmî web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve anonslar ile halkımızı bilinçlendiriliyor. Belediyemize ait tüm birimler ve binalarda sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılmak üzere kuru gıda kampanyası başlattık. Vefa sosyal yardım merkezi ile koordineli çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarındaki bilbordlara çalışmaları yapıldı. Zabıta ekiplerimiz fırsatçılara meydan vermemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor” sözleriyle bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise içinde bulunulan sürecin her alanda pek çok değişikliği beraberinde getiren yeni bir dönem olduğunu ifade ederek, “Yerel yönetimlerimizin, AK Parti’mizin belediyecilik anlayışının gereğiyle tüm Türkiye’ye örnek olacak projeler geliştirmesi ve işbirliğimizi doruğa taşımamız gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde başkan olmaktan çok can yoldaşı olmalı, bizi bulmalarını beklemeden tüm vatandaşlarımıza ulaşmalı ve hizmetleriyle sorumlu olduğumuz vatandaşlarımızın kendisini yalnız hissetmemesi için özenle çalışmalıyız” görüşünü paylaştı.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının, sorumluluk alanlarında aldığı önlemleri ve sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yönelik çalışmalarını paylaştığı toplantıda Karaaslan, “Bu zorlu süreçte ‘sosyal devlet’ ilkesinin gereğini yerine getiren devletimiz toplumumuzun tüm kesimlerini riskler karşısında koruyup teminat altına almaktadır. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, korona virüsünden en çok etkilenen grup olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında örnek bir dayanışma sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dün başlayan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesidir” açıklamasında bulundu.

Yerel yönetimlerin ülke genelinde titizlikle çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Karaaslan, “Samsun’umuzda Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin tüm imkanlarını seferber ederek, diğer şehirlerimiz için de örnek olacak uygulamalarıyla gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getirdiğini, başarılı çalışmalarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz toplantımızda belediye başkanlarımızın sunumlarıyla gördük. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin birinci yıl dönümünde, sorumluluk alanlarında özveriyle, hizmetlerin aksamaması için canla başla çalışan, toplantımıza katılarak tecrübelerini paylaşan tüm Belediye Başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Millet olarak, bugüne kadar aştığımız nice zorlukta ve üstesinden geldiğimiz nice badirede olduğu gibi bu sıkıntılı günleri de birlik, beraberlik ve dayanışmamızla aşacak, birlikte başaracağız” dedi.
Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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