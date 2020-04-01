Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Furkan C. idaresindeki 55 SM 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü Furkan C. ve yanında bulunan İsmail Efe G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.