OKA’dan Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından “2020 Yılı Kovid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” ilan edildi.

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirdi. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir korona virüs (2019nCoV) olarak tanımlandı. Daha sonra 2019nCoV hastalığının adı Kovid19 olarak kabul edildi. 11 Mart 2020 tarihinde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik (salgın) hastalık olarak ilan edildi.

Kovid19 dünya genelinde hızlı yayılım gösterdi ve 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla 177 ülkede vaka tespit edildi. Salgının coğrafi olarak hızlı yayılım göstermesi ülkeleri ulaşım kısıtlamalarına zorlandı. Diğer yandan hızla artan vaka sayısı sağlık sistemleri üzerinde baskıyı artırdı ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından ek tedbirler alınmasını gerekli kıldı. Salgınla mücadele kapsamında tamamen veya kısmen, kent veya ülke ölçeğinde karantina tedbirleri hayata geçirildi.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için uygulanan yöntem ve tedbirler sosyal ve ekonomik olarak hizmetler ve sivil havacılık başta olmak tüm sektörleri olumsuz etkilemeye başladı. Türkiye salgınla mücadele konusunda hem sağlık alanında hem de ekonomik anlamda gerekli tedbirleri aldı ve uygulamaya devam ediyor. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak “Kovid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” yayınlandı ve Kovid19 salgınının Türkiye’de de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere yerel programların uygulanması kararlaştırıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlar yönelik Kovid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için başvuruların kabulüne başladı.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6 milyon TL olarak açıklandı. Asgari tutar 100 bin TL, azami tutar ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

OKA’dan yapılman açıklamaya göre hiçbir desteğin, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 20’sinden az olamayacağı belirtildi.

Açıklamada başvuru hakkında şu bilgiler verildi:

“Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 04 Mayıs 2020 Saat 23.59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 08 Mayıs 2020 saat 17.00’ye kadar eimza ile imzalanır veya ıslak imzalı nüshası taratılarak ‘pyb@oka.org.tr’ adresine gönderilir.”

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