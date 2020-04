Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek çıkan vatandaşların geçişine izin verilmiyor

SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı, tramvay istasyonlarında hem güvenlik görevlilerinin hem de yolcuların turnikeden geçmeden önce sağlık ekibi tarafından ateşlerinin ölçüldüğüne dikkat çekerek, ateşi normalin üzerinde olan vatandaşların geçişine izin verilmeyeceğini, form doldurularak hastaneye sevk edileceklerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsunluların sağlığını korumak amacıyla korona virüs tehdidine karşı önlemleri artırıyor. SAMULAŞ, tramvay ve otobüslerin koltuklarını ‘sosyal mesafe’ kuralına göre yeniden düzenledi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün (Kovid19) Türkiye’de ortaya çıktığı ilk günden itibaren salgınla ilgili tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında da toplum sağlığını korumak için önlemleri artırıyor. Daha önce vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarının dezenfekte ve sterilizasyonunu sağlayan belediye, şimdi de tramvay ve otobüslerdeki koltukları 'sosyal mesafe' kuralına uygun olarak yeniden düzenledi.



Koltuklara ‘sosyal mesafe’ önlemi

‘Sosyal mesafe’ kuralına ilişkin tramvay ve otobüslerde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı, “Sosyal medyadan bunların duyurularını yapmıştık. Koltuklarımıza uyarı yazıları asarak araçlarımızı yeniden düzenledik. Ayrıca vatmanlarımız sürekli hijyen ve sosyal mesafeyle ilgili anonslarla vatandaşlarımızın bilincini artırmaya çalışıyor. Araçlarımızı ne kadar steril hale getirsek de yeterli değil. En önemli görev yine halk olarak bizlere düşüyor. Şartları kendimize göre belirlememiz, uzmanların da belirttiği gibi sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yolcularımızdan sabırlı ve anlayışlı davranarak bizlere ve personellerimize yardımcı olmasını bekliyoruz. Yolculuk sırasında kapı önlerinde fazla beklememelerini, inerken ve binerken de sosyal mesafeye uymalarını rica ediyoruz” dedi.



Vatandaşa teşekkür

Raylı sistem tramvay ve otobüslerde son 1 ay içiresinde yüzde 90, son bir haftada da yüzde 30 oranında yolcu azalması olduğunu ifade eden Tamgacı, “Bu oranlar da vatandaşlarımızın uyarıları ne kadar ciddiye aldığının en açık göstergesidir. Hassasiyetlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Hükümetimizin toplu ulaşımda yolcu kapasitesini yüzde 50’ye indirmesine ilişkin aldığı karara uyuyoruz. Bu ana kadar yüzde 50’lik yolcu taşıma kapasitesini geçmedik ve bunu da başardık. Her gün hangi tramvay veya otobüste ne kadar yolcu olduğunu takip ediyoruz. Buna göre mağduriyetleri önlemeye yönelik seferleri artırıyor veya azaltıyoruz. Halkımızın içi rahat olsun. Biz her türlü önlemi aldık ve almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Tramvay ve otobüsler virüslerden temizleniyor

Tramvay ve otobüslerdeki korona virüs önlemleri hakkında bilgi veren Tamgacı, yolcu koltuklarını ‘sosyal mesafe’ uyarısı kapsamında yeniden düzenlediklerini söyledi. Toplu ulaşımın virüsle mücadelede en önemli sosyal alanlardan biri olduğunu ifade eden Genel Müdür Tamgacı, “Virüs salgını çıktığı ilk andan itibaren tüm önlemlerimizi aldık. Her seferde tramvaylarımız detaylı bir şekilde temizleniyor” şeklinde konuştu.



Yolcuların ateşi ölçülüyor

Tramvay istasyonlarında hem güvenlik görevlilerinin hem de yolcuların turnikeden geçmeden önce sağlık ekibi tarafından ateşlerinin ölçüldüğüne dikkat çeken Enver Sedat Tamgacı, ateşi normalin üzerinde olan vatandaşların geçişine izin verilmeyeceğini, form doldurularak hastaneye sevk edileceklerini kaydetti. Tamgacı, “Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için sosyal mesafeye harfiyen uymamız gerekiyor. Bu konuda halkımızın duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü biz halkımızı seviyor ve sağlıklarını düşünüyoruz. Onlar için 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.

