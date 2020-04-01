Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor

İHA

Tekkeköy Belediyesi, korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek için harekete geçti.

Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor

Tekkeköy Belediyesi, korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek için harekete geçti.
İlçede belediyeye ait kurs merkezlerindeki halk eğitim kurslarının süreç nedeniyle kapatılmasıyla eğiticiler ve kursiyerleri bir araya getiren Tekkeköy Belediyesi tahsis ettiği atölyede gönüllülerin çabalarıyla günde bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı vatandaşlar ve kurumlar önlemlerini artırırken, maske ve dezenfektan ürünlerine talep büyük bir artış gösterince, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar eğitim kültür merkezlerinde gönüllü eğitmen ve kursiyer kadınların sürece dahil edilmesiyle, bu ihtiyacı karşılamak için ücretsiz maske üretmeye karar verdi. Tekkeköy Belediyesi de bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ilk etapta üretilen maskeleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar kendi elleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına teslim etti. Her geçen gün artan talebi karşılamak için Tekkeköy Belediyesi üretimini iki katına çıkartmayı hedefliyor.

“Maskeleri kendi imkanlarımız ile üretiyoruz”
Rantçılara tepki gösteren ve belediyenin kendi imkanlarıyla maske üretimine başladığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu zor süreci kendilerine fırsat sayan bazı insanlar rant, menfaat peşindeyken, ürünlere fahiş fiyatlar belirlerken, bizlerde fırsatçılara meydanı bırakmamak için kollarımızı sığadık ve kendi imkanlarımız ile maske üretmeye başladık” dedi.

“İnsanlarımızı düşünmeliyiz”
Projenin fikrini ortaya atan Başkan Togar, “Belediyemize ait kültür merkezlerinin korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasıyla boşta kalan eğitmenlerin ve kursiyerinde böyle bir zamanda devletimizin milletimizin yanında nasıl olabiliriz söylemi üzerine en çok ihtiyaç duyulan ve fahiş fiyatlarla satılan koruyucu maskelerden üretmeye karar verdik. Kurs merkezimizde gönüllü eğitmen ve kursiyerlerimiz ile maskelerimizi hijyenik ve tüm kurallara uygun bir şekilde ürettik. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyarcını karşılamak için ürettiğimiz koruyucu maskeleri yine tek tek kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Bu projemiz herkesin çok hoşuna gitti ve her kesimden çok iyi tepkiler aldık” şeklinde konuştu.

“Ücretsiz ulaştırılıyoruz”
Tekkeköy Belediyesinin gönüllü kadınlara hem atölye imkanı, hem de malzemelerini sağlamasının ardından üretilen maskelerin ücretsiz olarak kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını ifade eden Togar, “Kültür merkezlerimizden faydalanan gönüllü kursiyerlerimiz ve bu eğitimleri veren öğretmenlerimiz güzel bir sinerji yakaladılar. Biz onların hepsini bir araya getirdik, şu anda burada ilk etapta bir mini bir atölye oluşturduk ve günde 1000 maske üretimi yapılıyoruz. Üretimini yaptığımız maskelerin sterilizasyonunu sağladıktan sonra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, 65 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza, esnafımıza, pazarcılarımıza dağıttık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele ...
Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek çıkan vatandaşların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek ...
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
OKA’dan Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
YEREL HABERLER OKA’dan Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık ...
Samsun´da 1 mahalle karantina altında
YEREL HABERLER Samsun´da 1 mahalle karantina altında
Çarşamba maske üretiyor
YEREL HABERLER Çarşamba maske üretiyor
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Can dostlara mama dağıttılar İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Can dostlara mama dağıttılar İlkadım Belediyesi sokak ...
Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı Geçsen sene 5 liradan satılan karnabahar bu yıl 1,5 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı Geçsen sene 5 ...
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı
Karantina yurdunda görevlilerin kapılarına 'İyi ki varsınız' notu
YEREL HABERLER Karantina yurdunda görevlilerin kapılarına 'İyi ki ...
Annesi için 150 kilometre geliyor ama sarılamadan dönüyor “Anneme sarılmayı özledim”
YEREL HABERLER Annesi için 150 kilometre geliyor ama sarılamadan ...
2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı
YEREL HABERLER 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları ...
Başkan Doğan'dan öğrencilere 610 kitap
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan öğrencilere 610 kitap
Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte başaracağız”
YEREL HABERLER Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte ...
Başkan Deveci: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Deveci’den işsiz ve aşsız kalan Atakumlulara kalıcı destek sözü
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Komşusu açken tok yatan bizden ...
Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle ...
PTT’den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor
YEREL HABERLER PTT’den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor
Korona virüste yeni belirtiler: Koku ve tat duyusu kaybı
YEREL HABERLER Korona virüste yeni belirtiler: Koku ve tat duyusu ...
Kavak’ta parklara sıkı denetim
YEREL HABERLER Kavak’ta parklara sıkı denetim
Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok
YEREL HABERLER Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok
Maske taktığı vosvoslarıyla farkındalık oluşturuyor
YEREL HABERLER Maske taktığı vosvoslarıyla farkındalık oluşturuyor
Başkan Hamit Kılıç: “Gün birlik ve beraberlik günü” Evinde kal, komşunu unutma
YEREL HABERLER Başkan Hamit Kılıç: “Gün birlik ve beraberlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X