Bir aylık maaşını korona virüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Gün milli birlik günü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü ile mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bir maaşını bağışlayarak destek verdi.

Ülkece zor günler geçirdiğimizi ve bu zorlu süreci milletçe birlik ve beraberlik içinde birbirimizi gözeterek ve sahip çıkarak atlatacağımızı söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Gün birbirimize sahip çıkma dayanışma günüdür. Bu salgına karşı verdiğimiz mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyasını yürekten destekliyor ve bu kampanya ya bende bir maaşımı vererek katılıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya herkesin imkânları ölçüsünde destek olmasını isteyen Başkan Sarıcaoğlu, “Gün birlik, beraberlik, yardımlaşma günüdür. Cumhurbaşkanımızın çağrısına tüm Kavaklı hemşehrilerim ve tüm vatandaşlarımızı destek vermeye çağırıyorum. Çünkü kampanya ile bu günlerde çalışamayan ve zor günler geçiren ihtiyaç sahibi insanlara katkı sunulmuş olacaktır. Kavak olarak bu kampanyanın sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağız" şeklinde konuştu.



“Her türlü önlemimizi aldık”

İnsanların yaşamını tehdit eden korona virüsün önlenmesine yönelik Kavak’ta da çok ciddi bir çalışma içinde bulunduklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

“İlk vakanın ülkemizde görülmesiyle birlikte harekete geçerek halkımızı bu tehlikeden korunma yolları hakkında bilgilendirme çalışmalarımızı yaparken diğer yandan da okul, sanayi tesisleri, camiler, parklar, toplu taşıma araçları ve duraklar gibi vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri tüm alanları ilaçladık. Öte yandan fırın ve gıda ürünü satışı yapan iş yerlerinde hijyen denetimleri ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verirken Pazar yerlerimizde de her türlü önlemi aldık. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sosyal yardım çalışmalarımız aralıksız şekilde sürüyor. Tüm halkımız ile el ele vererek dayanışma için de bu günleri de atlatacağız."

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