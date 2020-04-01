Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi

DHA

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi


Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN , (DHA)- SAMSUN Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın piyasasının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı esnafının kepenk indirmesini fırsat bilenlerin olduğunu belirterek, "İstanbul´daki bazı fırsatçılar, Anadolu´ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul´daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta kepenk indiren Samsunlu kuyumcular, bu hafta yeniden dükkanlarını açtı. Esnafın kapalı olduğu dönemde bazı istismarcıların bunu fırsat bildiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, bu noktada şikayetler aldıklarını ifade etti. Kapalıçarşı´daki esnafın kepenk indirmesinden dolayı sektörün sıkıntı yaşadığını belirten Özman, fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcıların olduğunu ifade etti.
`SEKTÖRÜN TAMAMINA MAL EDEMEYİZ´
Bir ürünün karaborsaya düşmesi için o ürünün piyasada bulunmaması gerektiğini belirten Başkan Özman, şu an Samsun´daki kuyumcuların elinde altının olduğunu ifade etti. Samsun´da karaborsayla alakalı bir durumun olmadığını söyleyen Özman, "Devlet veya yerel yöneticilerin, `kuyumcu dükkanlarınızı kapatın´ şeklinde bir uyarısı olmamasına rağmen hem kendi hem de çalışanlarımızın sağılığını korumak için geçen hafta dükkanlarımızı kapattık. Samsun´da 100´e yakın kuyumcu esnafı var, bu 100 esnafın 95´i dükkanlarını kapattı. Ancak dükkanını kapatmayan esnafla ilgili bize bazı şikayetler geldi. Bu durum, karaborsacılık değil fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcılardır. Özellikle geçen hafta alışveriş yapan vatandaşlarımızın, `aldığımız altını pahalıya aldık ama satarken ucuza sattık´ şeklinde şikayetleri oldu. Bu durumu eskiden de yaşıyorduk. Her meslekte olduğu gibi tüketiciyi istismar etmeye çalışan esnaf ne yazık ki var. Ancak bu durumu sektörün tamamına asla mal edemeyiz. İstismar edilen vatandaşlarımızda aldıkları ürünün fişi, faturası veya gider pusulası varsa mutlaka odamıza gelsinler ve gerekeni mutlaka yaparız" ifadelerini kullandı.
`ÜRÜNLERİ PAHALIYA SATIYORLAR´
Altın tedarikinde sıkıntılar yaşandığını anlatan Başkan Özman, "Ben toptan alıcıyım ancak İstanbul için ben de bir tüketiciyim. Kapalıçarşı şu an kapalı, peki kuyumculuğun kalbi şu an nerede atıyor? Birçok yer kapalı olunca ürün tedarikinde sıkıntılar yaşandı. İstanbul´daki bazı istismarcılar, herkesin kapalı olmasını fırsat bilip Anadolu´ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. İstanbul´daki alış fiyatına göre bizde burada kar koyuyoruz. Bizim çeyrek altındaki karımız 5 liradır. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul´daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.
`ALTIN FİYATLARINDA DALGALI BİR SEYİR VAR´
`Düğün salonları kapatıldığı için düğünler iptal edildi ve altınlar iade ediliyor´ söylentilerinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Özman, zaten düğün sezonunun henüz başlamadığını belirtti. Özman, "Karşılıklı bir ticaretin neticesinde alışveriş yapılıyor. Nişanlı çift evlenmekten vazgeçmedikten sonra ucuza alınan altın neden iade edilsin. Bu süreçte düğünler sadece ileri bir tarihe ertelendi. Virüsten dolayı dünyadaki altın fiyatlarında dalgalı bir seyir var. Türkiye´deki altın fiyatları ise döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla Türkiye´deki altın fiyatlarının yükselmesine neden olan şey uluslararası piyasadaki durum değil Türkiye´deki döviz kurlarının yüksel olmasıdır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA
2020-04-01 15:29:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' ...
Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe kurallarını ihlal etti
YEREL HABERLER Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe ...
Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
YEREL HABERLER Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile ...
Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak Samsun ve Sinop’taki eczanelere yeni düzenlemeler geldi
YEREL HABERLER Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü ...
Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu
YEREL HABERLER Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu
Sarıcaoğlu: “Gün milli birlik günü”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Gün milli birlik günü”
Samsunspor'dan 65 yaş ve üzeri kişilere destek kampanyası
YEREL HABERLER Samsunspor'dan 65 yaş ve üzeri kişilere destek ...
Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor
Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele ...
Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek çıkan vatandaşların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek ...
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
OKA’dan Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
YEREL HABERLER OKA’dan Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık ...
Samsun´da 1 mahalle karantina altında
YEREL HABERLER Samsun´da 1 mahalle karantina altında
Çarşamba maske üretiyor
YEREL HABERLER Çarşamba maske üretiyor
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Can dostlara mama dağıttılar İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Can dostlara mama dağıttılar İlkadım Belediyesi sokak ...
Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı Geçsen sene 5 liradan satılan karnabahar bu yıl 1,5 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı Geçsen sene 5 ...
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı
Karantina yurdunda görevlilerin kapılarına 'İyi ki varsınız' notu
YEREL HABERLER Karantina yurdunda görevlilerin kapılarına 'İyi ki ...
Annesi için 150 kilometre geliyor ama sarılamadan dönüyor “Anneme sarılmayı özledim”
YEREL HABERLER Annesi için 150 kilometre geliyor ama sarılamadan ...
2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı
YEREL HABERLER 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları ...
Başkan Doğan'dan öğrencilere 610 kitap
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan öğrencilere 610 kitap
Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte başaracağız”
YEREL HABERLER Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X