Cemal Safi Şiir Yarışması 3 binden fazla katılımla tamamlandı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından Samsunlu şair Cemal Safi’yi anmak adına gerçekleştirilen ve 3 binden fazla kişinin başvurduğu şiir yarışması sonuçlandı.

Samsunlu şair Cemal Safi’yi anmak adına vefatının 2. yılında gerçekleştirilen şiir yarışması sona erdi. Türkiye’nin birçok ili ve yurt dışı da dahil olmak üzere 3 binden fazla başvurunun olduğu yarışma da birinciliği Mersin’den “Al Mektup” adlı şiiri ile yarışmaya katılan Mustafa Doğan kazandı. 7 kişilik jürinin hassasiyetle yürüttüğü yarışma süreci boyunca vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi sevindirdi.



Türk dünyası özel ödülleri Azerbaycan’a gitti

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda başvurunun olduğu yarışmada Önder Eryılmaz (Bayburt) “Bitti” adlı şiiri ile 2’nci, Sait Küçük (Kars) “Aşk” adlı şiiri ile 3’üncü, Osman Kaya (İstanbul) “Saçların” adlı şiiri ile 4’üncü oldu. Türk Dünyası Özel Ödüllerini ise Azerbaycan’dan yarışmaya katılan “Sen Öpünce” adlı şiiri ile Aypara Mehmanova ve “Sonsuzluk Hatırası” adlı şiiri ile Nikbin Abbasov kazandı.



“Bu yarışma ile Türk edebiyatı kazandı”

Yarışmanın gördüğü ilginin Türk edebiyatı adına çok sevindirici olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sanatın iki seçkin dalı olan şiir ve musikiye hatırı sayılır izler bırakarak Türk edebiyatında haklı bir yer edinen, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeye katkıları vesilesiyle Türkçeyi en iyi kullanan şair ödülüne layık görülen, Samsun’u çok seven, Samsunlu olmaktan gurur duyan ve bunu her vesileyle dile getiren Cemal Safi, besteli bestesiz şiirleriyle sadece Samsun'un değil bütün Türkiye'nin bir değeri haline gelmiştir. Bu nedenle Samsunlu şairimizi aramızdan ayrılışının 2. yılında adına düzenlediğimiz bir şiir yarışması ile anmak istedik. Yarışmaya gösterilen ilgi bizleri oldukça sevindirdi. Yarışmada dereceye giren ve şiirleri ile renk katan tüm katılımcılara yürekten teşekkür ederiz” dedi.

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