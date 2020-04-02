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Salgın döneminde gassalların zor görevi

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhanede cenaze hizmetleri veren gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanarak korona virüsü ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor.

Salgın döneminde gassalların zor görevi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhanede cenaze hizmetleri veren gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanarak korona virüsü ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor.
Bulaşıcı yeni tip korona virüsüne (Kovid19) karşı gasilhanelerde de üst düzey önlemler alındı. Gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük ile virüse karşı önlem alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Demir, “Biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının bu konuyla ilgili bütün uyarılarını, genelgelerini, yönetmeliklerini okuduk. Güncel olarak hepsini takip ediyoruz. Bunlarla ilgili korunaklı elbiselerimiz, maskemiz ve gözlüklerimiz var. Yıkamada da bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

"Yıkama ve dezenfekte işlemlerini dini vecibeye uygun bir şekilde yapıyoruz"
Gassal Mahir Atik, “Hastanede dezenfekte işlemi yapılıyor. Ceset torbasına konuluyor. Görevli arkadaşlarımız koruyucu elbiseyi giyerek alıyor ve bize intikal ediyor. Cenaze gasilhane bölümüne geldiğinde özel tulumlarımızı giyerek başlıyoruz. Yıkama ve dezenfekte işlemlerini dini vecibeye uygun bir şekilde yapıyoruz. Hocalarımızla kefenliyoruz. Kefenledikten sonra Sağlık Bakanlığının duyurduğu şekilde ceset torbasına koyuyoruz. Üzerine de Kovid19 veya şüpheli diye etiket yapıştırıyoruz. Sonra tabuta ve cenaze arabasına koyularak defin işlemleri için gidiyor” diye konuştu.

“Bu mesleği severek yapıyoruz"
Gassal Yunis Çerkes, “Bu mesleği severek yapıyoruz. İnsanların burada acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde dini vecibelerini yerine getirerek Rabbimize uğurluyoruz. Kovid19 vakaları olduğunda da bu noktada tüm tedbirlerimizi alıp dini vecibeleri yerine getiriyoruz. İlk başta bu meslekte zorlandık. Ama sonra alıştık, bu bizim görevimiz. Zevkle aşkla yapıyoruz. Peygamber Efendimiz ‘Kim bir cenazeyi hasbetenlillah yıkarsa onun günahları da dökülür’ misali bu bir görev, bir mutluluk” şeklinde konuştu.

"İlk bebek cenazemi yıkadığımda ağladım"
Mesleğinin zorluklarına değinen kadın gassal Dilek Kömpe, “Yaşlı cenazelerden etkileniyor insan ama gençlerden daha çok etkileniyoruz. İlk bebek cenazemi yıkadığımda ağlamıştım. Çocuklarım, ailem aklıma gelmişti. Bu en son görevimiz. Bizim elimizden çıkıp Allah’ın huzuruna gidiyor. Bir ortama girdiğiniz zaman cenaze yıkıyorum dediğinizde ürperiyorlar. Ama dini yönden açıklamasını yaptığın zaman anlıyor, tebrik ediyorlar“ ifadelerini kullandı.

"Eve gittiğimde yemek yiyemediğim, uyku uyuyamadığım anlar oldu"
Kadın gassal Sahure Yağmur, “İnancımız dolayısıyla bizde olması gereken bir vazife ve birileri tabii ki bunu yerine getirecek. Biz de bunları yaparken cenazenin hazırlanmasında fıkhi yönden ne gerekiyorsa en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ölen kişinin yerine kendini koyar da farklı açıdan bakarsan, ki hepimizin geleceği son kapı diye düşününce o zaman psikolojin farklı oluyor. Benim burada yaşadığım bazı olaylarda eve gittiğimde yemek yiyemediğim, uyku uyuyamadığım anlar olmuştur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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