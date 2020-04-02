OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi Fiyatı 30 bin TL’yi bulan cihazın yerlisi üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi Fiyatı 30 bin TL’yi bulan cihazın yerlisi üretildi

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Acil Servisinde duyulan ihtiyaç üzerine Samsun Teknopark prototip atölyesinde yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi.

OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi Fiyatı 30 bin TL’yi bulan cihazın yerlisi üretildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Acil Servisinde duyulan ihtiyaç üzerine Samsun Teknopark prototip atölyesinde yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi.
OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çalışkan’ın acil serviste tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda, solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan "videolaringoskop" cihazı Samsun Teknopark’ın katkılarıyla üretildi. Cihazın teknik tasarımı konusunda ElektrikElektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras, Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat ve tasarımcı Ufuk Karabey’in de içerisinde bulunduğu çalışma ekibi, videolaringoskop cihazının en uygun tasarımını Samsun Teknopark Prototip Atölyesi’nde geliştirdi.
Amaçlarının videolaringoskop cihazının yerli ve milli olarak üretilmesi olduğunu belirten Çalışkan, “Piyasada 30 bin TL’yi bulan videolaringoskop cihazının, daha uygun maliyet ve geliştirilmiş özellikleriyle hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz” dedi.
Cihazın geliştirilmesine katkı sağlayan Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Teknoparkların varoluş sebeplerinin bilim insanlarının buluşlarını hayata geçirmek olduğunu söyleyerek, Samsun Teknopark Prototip Atölyesi’nin bu anlamda üniversite ve Samsun sanayisine yenilikçi çalışmalarında her zaman destekçi olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LPG fiyatları 2017 yılı seviyesine geriledi Akaryakıt satışları merkez istasyonlarda yüzde 60, şehirlerarası istasyonlarda yüzde 75 düştü
YEREL HABERLER LPG fiyatları 2017 yılı seviyesine geriledi Akaryakıt ...
Jandarmadan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan korona virüs denetimi
Özdemir: “Halkımız rahat olsun”
YEREL HABERLER Özdemir: “Halkımız rahat olsun”
PTT önünde yine sosyal mesafe kurallarını ihlal
YEREL HABERLER PTT önünde yine sosyal mesafe kurallarını ihlal
Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve ...
Salgın döneminde gassalların zor görevi
YEREL HABERLER Salgın döneminde gassalların zor görevi
Kanser hastaları korona virüse karşı daha dikkatli olmalı
YEREL HABERLER Kanser hastaları korona virüse karşı daha dikkatli ...
Leylekler yuvalarını kurmaya başladı Kuş Cenneti 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Leylekler yuvalarını kurmaya başladı Kuş Cenneti 900 ...
Samsun´da 1 mahalle karantina altında / Fotoğraf
YEREL HABERLER Samsun´da 1 mahalle karantina altında / Fotoğraf
Cemal Safi Şiir Yarışması 3 binden fazla katılımla tamamlandı
YEREL HABERLER Cemal Safi Şiir Yarışması 3 binden fazla katılımla ...
(Görüntülü) Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' ...
(Görüntülü) Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' ...
Sandıkçı: “Zor günler geçiren insanlarımıza destek olalım "
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Zor günler geçiren insanlarımıza destek ...
Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe kurallarını ihlal etti
YEREL HABERLER Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe ...
Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
YEREL HABERLER Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile ...
Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi
YEREL HABERLER Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi
Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak Samsun ve Sinop’taki eczanelere yeni düzenlemeler geldi
YEREL HABERLER Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü ...
Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu
YEREL HABERLER Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu
Sarıcaoğlu: “Gün milli birlik günü”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Gün milli birlik günü”
Samsunspor'dan 65 yaş ve üzeri kişilere destek kampanyası
YEREL HABERLER Samsunspor'dan 65 yaş ve üzeri kişilere destek ...
Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor
Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele ...
Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek çıkan vatandaşların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Tramvay yolcularının ateşi ölçülüyor Ateşi yüksek ...
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X