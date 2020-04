Güvenli mesafe kontrollü ateş Sarıcaoğlu: “Her ne yapıyorsak halkımız için”

Kavak Belediyesi’nin, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan semt pazarında denetimlerini taviz vermeden uygulaması vatandaşı memnun etti.

İlçede olası bir korona virüsü salgınını önlemek isteyen Kavak Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları sıkı denetim ve uygulamadan taviz vermiyor. Pazarcı esnafını ateşini kontrol ettikten sonra bölgeye alan ekipler, koydukları uyarıcı yazılara ek olarak tezgâh önlerine çektikleri şerit ile de halk ile satıcı ve ürün arasında güvenli bir mesafe oluşturduktan sonra satışa izin veriyor.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, aldıkları tedbirleri ve önlemleri vatandaşı rahatsız etmeden uyguladıklarını ve bu yöndeki çalışmalarından dolayı halkın tüm kesimlerinden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Sarıcaoğlu, ”Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve artık ülkemizde de can almaya başlayan yeni korona virüs (Kovid19) salgınının Kavak’ta da yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek için salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacındayız. Halkımızda bu alınan önlemlerin kendileri ve ailelerinin sağlıkları için olduğunu biliyor ve destekliyor” dedi.



“Her ne yapıyorsak halkımız için”

Kurulan semt pazarlarının kalabalık nedeniyle virüsün en hızlı ve etkili biçimde yayılabileceği alanlar olduğuna da dikkat çeken Başkan Sarıcaoğlu, o nedenle İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili tüm birimlerin emir ve talimatlarını en üst seviyede uygulama konusunda asla taviz vermediklerini belirtti. Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Biz de ilçemizde halkımızı korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Halkımızın toplu olarak bulundukları semt pazarlarında da denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Pazara oluşturduğumuz belli noktalardan vatandaşların kontrollü girişçıkışlarını sağlayarak içerde yoğunluk oluşmasına izin vermiyoruz. Pazar yerinde esnafımızı da korumak için tezgâh ve sergiler arasında üç metre kuralını sıkı tutuyoruz. Tabii en önemlisi de özellikle akşam saatlerin de pazarda yoğunluk oluşmaması için gerekli uyarıları halkımıza yapıyoruz. Kavak ilçemizde aldığımız önlemler hemen her alanda gerçekleştirdiğimiz denetim ve çalışmalar ama hepsinden de önemlisi halkımızın bize güvenerek verdiği destek ile bu sorununda üstesinden geleceğiz.”

