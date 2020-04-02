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Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş

İHA

Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını kapsamında yayınladığı son genelgede belirtilen kuralları harfiyen uyguluyor.
İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde belirtilen kuralları uygulamaya koyan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan pazar alanlarını tek giriş ve tek çıkış olmak üzere bariyerlerle kapatarak, vatandaşların pazar alanına kontrollü giriş ve çıkışını sağlıyor. Pazar giriş alanında koridor oluşturan ekipler, koridorda bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulunuyor. Ekipler, pazar alanına esnaf sayısının iki katı kadar vatandaşın bulunması için denetimli geçiş sağlıyor. Satış tezgahlarında aralıkların en az 3 metre olmasını sağlayan ekipler, tezgah aralıklarının geçiş için boş kalması konusunda esnafa uyarılarda bulunuyor. Tezgahlardaki ürünlerin elle seçilmesine müsaade etmeyen ekipler vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları için uyarılarını sürdürüyor.

"Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım"
İlk günden itibaren yeni korona virüs (Kovid19) salgınını önlemek için bakanlıkların yayınladığı genelgeleri harfiyen uyguladıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin, bakanlıklarımızın talimatlarının günü gününe harfiyen uygulanması için ekiplerimiz denetimlerini, uyarılarını aralıksız, sürdürüyor. Tedbirler kapsamında ilçemiz genelinde pazar yerlerimizde kurulum öncesi ve sonrası antibakteriyel sabunlu su ile yıkama çalışmalarımız, vatandaşlarımızın pazar alanlarında yoğunluk oluşturmadan alışveriş yapmaları için, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğunun duyuru çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaçlarını gidermek için pazara gelen vatandaşlarımızdan isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları, bunun yanında ivedi bir şekilde ihtiyaçlarını gidererek evlerine dönmeleridir. Vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için bizler sahada salgını önlemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte güç birliği yaparak atlatacağız. Tekrar söylüyorum lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım" dedi.

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