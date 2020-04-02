Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın yaralı köpeğini belediye tedavi ettirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın yaralı köpeğini belediye tedavi ettirdi

İHA

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı bir vatandaşın yaralı köpeğinin tedavi edilmesi talebi, belediye tarafından yerine getirildi.

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın yaralı köpeğini belediye tedavi ettirdi

Samsun’un Ayvacık ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı bir vatandaşın yaralı köpeğinin tedavi edilmesi talebi, belediye tarafından yerine getirildi.
Tüm ülkeyi etkileyen yeni korona virüsü (Kovid19) ile mücadele sürerken bu zorlu dönemde Ayvacık ilçesi genelinde alınacak tedbirleri hayata geçirerek dezenfekte çalışmalarını yürüten Ayvacık Belediyesi, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında üstün gayret sarf ediyor.
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olmasından dolayı rahatsızlanan hayvanını tedaviye götüremeyen yaşlı bir vatandaşın köpeğinin tedavi edilmesini istemesi üzerine Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı’nın talimatı ile Belediye Veteriner Hekimi Refahittin Şencan harekete geçti. Yapılan ilk kontrolde ayağının kırıldığı tespit edilen yaralı köpeği Veteriner hekim Refahittin Şencan ve zabıta ekipleri OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürerek muayene ve tedavi ettirdi.
Köpek, tedavisinin ardından belediye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar ...
Bakan Kurum'dan Samsun’daki projelere tam destek Başkan Mustafa Demir ile video konferanslı yatırım zirvesi
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan Samsun’daki projelere tam ...
Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını kesmemeli
YEREL HABERLER Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını ...
Şoförler akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi istiyor Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın: “Şehir içinde yarı kapasite ile çalışıyoruz” “ÖTV ve KDV kalkarsa para kazanmayız ama zarar da etmeyiz”
YEREL HABERLER Şoförler akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi ...
(Görüntülü) Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadenizliler memleketlerine dönüyor, ...
Gönüllü öğretmenlerden sağlık çalışanlarına siper koruyucu maske
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenlerden sağlık çalışanlarına siper ...
(Görüntülü) Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyarılara rağmen sosyal mesafe ...
Memleketlerine dönen Karadenizliler, kent girişlerinde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Memleketlerine dönen Karadenizliler, kent ...
Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar
YEREL HABERLER Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar
Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş
YEREL HABERLER Canik'te pazar yerlerine kontrollü giriş
Güvenli mesafe kontrollü ateş Sarıcaoğlu: “Her ne yapıyorsak halkımız için”
YEREL HABERLER Güvenli mesafe kontrollü ateş Sarıcaoğlu: “Her ne ...
Samsun İl Jandarma Komutanlığı mart ayı faaliyetleri
YEREL HABERLER Samsun İl Jandarma Komutanlığı mart ayı faaliyetleri
Alaçam HEM'de maske üretimi
YEREL HABERLER Alaçam HEM'de maske üretimi
LPG fiyatları 2017 yılı seviyesine geriledi Akaryakıt satışları merkez istasyonlarda yüzde 60, şehirlerarası istasyonlarda yüzde 75 düştü
YEREL HABERLER LPG fiyatları 2017 yılı seviyesine geriledi Akaryakıt ...
OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi Fiyatı 30 bin TL’yi bulan cihazın yerlisi üretildi
YEREL HABERLER OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle yerli ...
Jandarmadan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan korona virüs denetimi
Özdemir: “Halkımız rahat olsun”
YEREL HABERLER Özdemir: “Halkımız rahat olsun”
PTT önünde yine sosyal mesafe kurallarını ihlal
YEREL HABERLER PTT önünde yine sosyal mesafe kurallarını ihlal
Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve ...
Salgın döneminde gassalların zor görevi
YEREL HABERLER Salgın döneminde gassalların zor görevi
Kanser hastaları korona virüse karşı daha dikkatli olmalı
YEREL HABERLER Kanser hastaları korona virüse karşı daha dikkatli ...
Leylekler yuvalarını kurmaya başladı Kuş Cenneti 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Leylekler yuvalarını kurmaya başladı Kuş Cenneti 900 ...
Samsun´da 1 mahalle karantina altında / Fotoğraf
YEREL HABERLER Samsun´da 1 mahalle karantina altında / Fotoğraf
Cemal Safi Şiir Yarışması 3 binden fazla katılımla tamamlandı
YEREL HABERLER Cemal Safi Şiir Yarışması 3 binden fazla katılımla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X