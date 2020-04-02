Samsun’da “kovid-19” ile mücadele 7/24 bu merkezden yönetiliyor

Samsun’da, yeni korana virüsü (Kovid19) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Operasyon ve İletişim Merkezinde hastalığın ilk günlerinden itibaren süreci yönettiklerini, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı, aile hekimliği uzmanları, epidemiyologlar, alanında deneyimli hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan 40 kişilik bir ekiple ildeki durumu takip ederek, yapılması gereken çalışmaları planladıklarını söyledi.

Bu süreçte sağlık tesisleri arasında devam eden çalışmaların koordineli olarak yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Sağlık Müdürü Oruç, 7 /24 görev yapan merkezin Sağlık Bakanlığı ile sürekli doğrudan iletişim halinde olduğunu, bu merkeze bağlı olarak ilçelerde de birer Operasyon ve İletişim Merkezi oluşturduklarını, bu merkezlerde filyasyon ve temaslı hastaların takibinin ve izlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hastanelerdeki tüm ihtiyaçların bu merkez üzerinden takip edildiğini belirten Oruç, sağlık tesislerinde herhangi bir malzeme sıkıntısı kesinlikle bulunmadığını, anlık verilerin merkez tarafından takip edildiğini, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan gönderildiğini, ekstra dezenfektan üretimi için Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle de il bazında ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık müdürlükleriyle koordineli bir şekilde tüm önlemlerin alındığını belirten Oruç, panik olmadan, önlemleri ciddiye alarak hareket edersek önümüzdeki dönemde kovid19 hastalığıyla mutlaka başa çıkılacağını ifade etti.

Süreçte en önemli iki noktanın insanların evde kalma kuralına uyması ve temas mesafe izolasyonuna dikkat etmesi olduğunu vurgulayan Oruç, kalabalık evlerde evin içinde bile sosyal mesafeye dikkat edilerek oturulması gerektiğini, bu dönemde artık akraba ziyaretlerine de bir ara vermenin önemli olduğunu belirtti.

Gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini söyleyen Oruç, dışarı çıkılması gerekiyorsa herkesin olabildiğince hızlı bir şekilde işini hallederek eve dönmesi ve dışarda geçen sürede mutlaka temas mesafesi izolasyonu kuralına uyması gerektiğini vurgulayarak, ancak bu yöntemle hastalıktan hem kendimizi hem yakınlarımızı uzak tutabileceğimizi hatırlattı.

Samsun’un Tanı Laboratuvarı kurulan ilk illerden biri olduğunu söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, hastalığın ilk günlerinden itibaren ilimizde test yapılmaya başlandığını, bilim kurulu tarafından belirlenen test prosedürüne uyularak, gerekli vakalarda mutlaka test yapıldığını, bu anlamda herkesin güven içinde olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti.

Bu zorlu dönemde herkesin sorumluluk bilincinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen ve süreçte en büyük sıkıntıyı, asılsız sosyal medya paylaşımlarından, resmi bir kaynağa, bilgiye dayanmayan tahmini rakamlardan yaşadıklarını vurgulayan Sağlık Müdürü Oruç, Covid19 hastalığıyla mücadelede ülke olarak kritik bir döneme girildiğini, bu nedenle insanların artık rakamların peşine düşmektense, devlet tarafından iletilen evde kal çağrısına uyarak, gerekli tedbirleri hem kendilerine hem çevrelerindeki risk grubundaki insanlar için almaya özen göstermeyi tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Aynı görüntüleri, ülkenin farklı hastanelerinde ya da illerinde yaşanan vakalar gibi paylaşan odaklar olduğunu söyleyen Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oruç, buradaki amacın halkta panik ve korku oluşturmak olduğunu belirterek, “Halkımızdan ricamız, kesinlikle resmi kaynaklardan gelmeyen bilgilere itibar etmemeleri, böyle asılsız paylaşımları yapmamaları, bu zorlu süreçte evlerinde kalarak yanımızda olmaları. Biz sağlık çalışanları olarak onlar için büyük bir özveriyle görev yapıyoruz, onlar da bizim yanımızda olursa, inşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız” dedi.

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