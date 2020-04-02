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Vali Kaymak: "PTT önlerinde sosyal mesafe sağlanacak"

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, PTT önlerinde sosyal mesafenin sağlanacağını açıkladı.

Vali Kaymak: "PTT önlerinde sosyal mesafe sağlanacak"

Samsun Valisi Osman Kaymak, PTT önlerinde sosyal mesafenin sağlanacağını açıkladı.
Samsun PTT Başmüdürlüğü tarafından korona virüsü salgını nedeniyle bir takım önlem alındı. Alınan önlem kapsamında vatandaşların sıralarını beklerken sağlıkları için durmaları gereken yerler kaldırımlara sarı renkte boyandı. İnsanların buralarda beklemesi sağlandı. Uygulama hayata geçirildiği bazı yerlerde netice verdi. Bu yerlerde insanlar sosyal mesafe kuralına uydu.
Uygulamanın bugün başladığını ve diğer yerlerde de uygulanacağını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun PTT Başmüdürlüğümüzün vatandaşlarımızın işlemlerini yaparken sosyal mesafeye uymaları için aldığı tedbirler sonuç vermiş, beklenen görüntü oluşmuştur. PTT çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Uygulama bugün başladı, tüm PTT ve banka şubeleri en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak ve sosyal mesafe sağlanacaktır” dedi.

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