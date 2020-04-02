Samsun Barosu'ndan, koronavirüsten ölen sağlıkçılar şehit sayılsın isteği



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN Barosu'nca koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'şehit', malul kalanların ise 'gazi' statüsünde sayılması istendi. Baronun yazılı isteği, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı´na gönderildi.

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi seviyesinde kabul edilen koronavirüs için verilen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanlarının yer aldığını belirtti. Salgın hastalığa karşı vatandaşı koruyan, hastaları iyileştirmeye çalışan, gece gündüz, her türlü fedakarlığı yerine getirip, görevden kaçmayan sağlık çalışanlarının da vatanı, vatandaşı müdafaa ettiğini belirten Gürbüz, "Nitekim bu kapsamda görevini ifa ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları olduğu gibi ciddi sayıda sağlık çalışanının 'Covid-19' testinin de pozitif çıktığı bir gerçektir. Bu nedenle gerek moral, motivasyon bakımından gerekse devletimizin desteğini göstermek bakımından 'Covid-19' ile mücadele kapsamında hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının 'görev şehidi' olarak bu mücadele kapsamında malul kalacak sağlık çalışanlarının da 'gazi' statüsünde kabul edilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

Baronun yazılı isteği, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı´na gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-04-02 16:27:24



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