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Banka ile para havale ücretleri yüzde 93,20 düştü TÜİK TÜFE oranlarını açıkladı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarına göre 2020 Mart ayında fiyatı en çok düşen üren yüzde 93,20 ile banka para havale ücretleri olurken, fiyatı en çok artan ürünler ise sivri biber, patates ve limon oldu.

Banka ile para havale ücretleri yüzde 93,20 düştü TÜİK TÜFE oranlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarına göre 2020 Mart ayında fiyatı en çok düşen üren yüzde 93,20 ile banka para havale ücretleri olurken, fiyatı en çok artan ürünler ise sivri biber, patates ve limon oldu.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2020 yılı Mart ayına ilişkin açıklanmış olan TÜFE değişim oranlarından yararlanarak TR83 Bölgesi (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) illeri için bir basın bülteni hazırladı. Hazırlanan bültende fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünler ile ana harcama gruplarının istatistiklerine değinildi.

TÜFE aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yüzde 0,55 arttı
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 2020 Mart ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde 20032100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,55 arttı. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,69, bir önceki yılın aynı ayma göre yüzde 10,94 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,29 oranında artış gerçekleşti. Aynı dönemde TÜFE'de (2003—100) 2020 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya bölgesinde aylık bazda en yüksek artış “eğitim” ana harcama grubunda gerçekleşti
Yapılan açıklamaya göre; 2020 Mart ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesi'nde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,54 ile “eğitim” grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,51 ile sağlık ve yüzde 1,65 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar ise sırasıyla yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı ile yüzde 1,13 ile ulaştırma grupları oldu.
Türkiye'de ise 2020 mart ayında ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek azalış yüzde 1,91 ile ulaştırma grubunda oldu. Azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ile alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Banka ile para havale ücretleri yüzde 93,20 düştü
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesi'nde 2020 mart ayında fiyatı en çok artan ürünler sivri biber (yüzde 40,20), patates (yüzde 31,06) ve limon (yüzde 19,93) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; domates(yüzde 18.87), ıspanak (yüzde 15,58) ve benzin (yüzde 14,15) oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde fiyatı en çok arlan ürünler sivri biber (yüzde 44,37), patates (yüzde 30,39) ve limon (yüzde 25,59) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; banka ile para havale ücreti (yüzde 93,20), yeşil soğan (yüzde 18,60) ve ıspanak (yüzde 16,78) oldu.
Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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