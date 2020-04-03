Irak'ta kalan 17 Türk işçi, yardım bekliyor



Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) IRAK'ın Kerbela kentine çalışmaya giden ancak koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatılınca geri dönemeyen Samsunlu 17 işçi, sosyal medyadan yardım istedi.

Irak'ın Kerbela kentinde çalışan Samsunlu 17 inşaat işçisi, koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılması nedeniyle geri gelemedi. Şantiyede mahsur kalan ve güvende olmadıklarını söyleyen işçiler, sosyal medyadan, yardım istedi.

'GIDA SIKINTISI YAŞAMAYA BAŞLADIK'

İşçilerden Yılmaz Atmaca, "Gün geçtikçe koşullar zorlaşıyor. Gıda sıkıntısı yaşamaya başladık. Türkiye'ye gelmek istiyoruz, uçuşlar ve karayolları her taraf kapatılmış. Bir fırsat veya bir imkan varsa yetkililerden o imkanı değerlendirmelerini istiyoruz. Türkiye'ye geri dönmek istiyoruz" derken Yaşar Çevrim de "Konsolosluğu aradığımızda Ankara'dan tahliye kararı verilmesi gerektiği söylendi. Biz de o konuda desteklerinizi bekliyoruz. Ankara'dan tahliye kararı vermesi gerekiyor, buradan çıkabilmemiz için. Tek isteğimiz Türkiye'ye dönebilmek, ailemiz kavuşmak. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Burada güvencemiz, sağlık tedbirimiz yok. Hastaneyle ilişkimiz yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tolga BİRGÜCÜ

2020-04-03 14:27:25



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