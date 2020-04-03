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Kavak korana virüsüne karşı sokağa çıkmıyor Kavak’ta örnek dayanışma

İHA

Kavak halkı korona virüs tedbirlerine karşılık vererek evlerinde kaldı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ta dayanışmanın ülkeye örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kavak korana virüsüne karşı sokağa çıkmıyor Kavak’ta örnek dayanışma

Kavak halkı korona virüs tedbirlerine karşılık vererek evlerinde kaldı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak’ta dayanışmanın ülkeye örnek teşkil ettiğini söyledi.
Korona virüsün Türkiye’de görülmesi ardından ilçede alınan tedbirlere vatandaşlarca tam uyum sağlanması ilçe yöneticilerini memnun etti. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavaklıların gösterdiği duyarlılık ile tüm ülkeye örnek olduğunu ifade etti.
Türkiye’de ilk vakanın görülmesi ile harekete geçerek ilçe merkezi ve mahalleleri dezenfekte, halkı hastalık hakkında bilgilendirme ve gıda işkolu ile semt pazarlarında denetimler ile koruyucu önlemleri hayata geçirdiklerini anlatan İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımızın yöneticilerine olan güveni, alınan kararlara uyumu virüsle mücadele çalışmamıza büyük destek oldu. En küçüğünden en büyüğüne tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Kavak, Türkiye’ye örnek teşkil ediyor”
İlçe halkının verilen mücadelede adeta tek yürek olduğunu dile getiren Sarıcaoğlu, şunları söyledi:
“Bugün Kavaklı, bu salgın hastalığın yayılmasının önlenmesi konusunda verdiği mücadele ve duyarlılık ile adeta tüm ülkeye örnek bir şehir olmuştur. Halkımız sokağa çıkmama ve alınan tedbirlere uymaları konusunda belediyemizce yapılan anonslar ve zabıtamızca sokak sokak gezilerek yapılan uyarılara riayet gösterirdi. Kavak Halk Eğitim Merkezi ve tekstil fabrikamızın da hiçbir karşılık beklemeden korona virüsü ile mücadelede görev yapan tüm sağlık ve saha çalışanları için maske üretimine geçmeleri tüm takdirlerin üzerindedir. Belki de birçok insanımızın hayatını kurtaran ilçemdeki bu güzel dayanışmanın tüm ülkemize örnek teşkil etmesini dilerken ilçe halkıma da teşekkürlerimi ve en derin saygılarımı iletiyorum.”

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