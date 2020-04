İlkadım’da köşe bucak temizlik devam ediyor

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri korona virüse karşı özverili mücadeleleri ile İlkadım’ı köşe bucak dezenfekte ederken, bir yandan da vatandaşın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Korona virüsü mücadelesinde 6 yüzden fazla personel ile haftanın 7 günü mücadele veren İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri, özverili çalışmaları ile adeta İlkadım’ı köşe bucak dezenfekte ediyor. Hem vatandaşların hem esnafın hem de belediye çalışanlarının sağlık durumu yakından takip ederken, bir yandan da kamu kurumlarından, çocuk parklarına İlkadım’ın her bir noktasında ilaçlama çalışmalarına devam ediyorlar.

Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin çok sayıda ilinden daha büyük olan İlkadım’da korona virüse karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları hızla devam ediyor. İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri 10 kişilik ilaçlama ekibi ile ilçenin her bir noktasını ilaçlayarak virüsten arındırmaya çalışıyor. Özverili ve disiplinli bir çalışma yürüten ilaçlama ekibi çocuk parkları, dinlenme alanları, kamu kurumları, mekruh binaları, cadde ve sokakları, yeraltı ve üstü konteynerleri, çöp kutuları gibi birçok alanı ilaçlayarak korona virüsle savaşıyor. Halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten ekipler “Tehlike tamamen geçene kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaş ve özellikle pazarcı esnafının sağlık durumunu da yakından takip eden İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri haftanın 7 günü ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Aynı zamanda belediye personeli ve belediyeye gelen vatandaşlarında ateşlerini düzenli olarak ölçen ekipler personel ve halkı korona virüs tedbirleriyle karşı bilgilendiriyor.



“Halkımız evde kalmaya devam ederken biz onlar için sahadayız”

İlkadım’da korona virüsü salgınına karşı dört bir koldan mücadeleye devam edildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bütün ekiplerimiz ayakta ve işbaşında. Halkımız evde kalmaya devam ederken biz onlar için sahada mücadeleyi sürdürüyoruz. Birçok önlemi ve çalışmayı aynı anda koordineli bir şekilde yürütürken, Sağlık İşleri Müdürlü personellerimiz de canla başla halkımızın sağlığını koruyacak çalışmaları sürdürüyorlar. Adeta İlkadım’ı köşe bucak dezenfekte ediyoruz. Özellikle ilçemiz sınırlarında bulunan çok sayıdaki kamu kurumu binalarını ve ortak kullanım alanlarının tamamını ilaçlıyoruz ve bu mücadelemiz aralıksız devam edecek. Diğer yandan halkımızın, esnaf kardeşlerimizin ve değerli mesai arkadaşlarımızın sağlık durumlarını da kontrol ediyoruz. Özverili bir mücadele yürüten bütün mesai arkadaşlarıma ve evde kalmaya devam eden vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.

