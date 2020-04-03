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Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Samsun'un virüsle mücadelesini anlattı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Samsun'un virüsle mücadelesini anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Samsun’da korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.
Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarının devam edeceklerini belirten Başkan Demir, “Bu zorluğu da Allah’ın izniyle hep birlikte atlatacağız” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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