Cezayir'deki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - CEZAYİR´de bulunan 555 Türk vatandaşı, 2 uçakla Samsun´a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, ardından otobüslerle karantina altında tutulacakları yurtlar için Tokat ve Amasya´ya götürüldü.
Cezayir´de bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 555 kişi, iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı´na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan bazı Türk vatandaşları ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Cezayir´den gelen ve otobüslerle Tokat ve Amasya´ya götürülmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.
555 Türk vatandaşından 320'sinin Tokat'ta, 235'i ise Amasya'da Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurtlara yerleştirileceği belirtildi. Ancak hangi gruptan kaç kişinin hastaneye kaldırıldığı konusunda bilgi verilmedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-04-03 21:50:56
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