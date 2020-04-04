Babasını tüfekle öldürdü

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Samsun’da bir kişi evlerinde babasını tüfekle başından vurarak öldürdü.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Doğankaya Mahalles’inde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Alkaç, evlerinde tartıştığı babası Sami Alkaç’a (52) tüfekle ateş ederek kafasından vurdu. Ağır yaralanan Sami Alkaç evin içinde sırt üstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Baba katili olan İbrahim Alkaç jandarma tarafından gözaltına alındı. Babaoğulun şiddetli geçimsizlik yüzünden zaman zaman kavga ettikleri, dün akşam da İbrahim’in babası Sami’yi telefonla jandarmaya şikayet ettiği, babaoğulun eve gelen jandarma tarafından karakola götürüp ifadeleri alındıktan sonra babanın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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