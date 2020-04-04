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Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor

DHA

Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor


Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüs salgınının görülmesinin ardından bağışıklığı güçlendiren balığa olan ilgi arttı. En çok tercih edilen türler ise levrek, çupra ve somon oldu.
Türkiye'de koronavirüsün salgını nedeniyle sağlıklı beslenmeye daha dikkat edilmeye başlanınca balığa olan talep de arttı. Balıklar arasında ise en çok tercih edilen türler levrek, çupra ve somon oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balık tüketim kampanyasıyla zincir marketlerde levrek ve çupra balıklarının maliyetine satışını içeren yeni bir çalışma başlatmasıyla bu türler daha da çok tercih edilmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Karadeniz'de bu yıl balıkçıların çoğunun av sezonunu erken kapatması ile sınırlı yapılan avcılık balık fiyatlarının da yüksek seyretmesine yol açtı.
'BALIĞA TALEP ARTTI'
20 yıldır balıkçılık yapan Ayhan Liman, balık sezonunun bitmek üzere olmasına rağmen balığa son iki haftadır ilginin arttığını söyleyerek, "Sezon son zamanlarda ama satışlarda bir yükselme var. Vatandaşlarımızın çoğu evlerinde olduğu için 'balık sağlık' diyerek talep ediyor. Özellikle, levrek, çupra, somon çok tüketiliyor. Koronavirüsten sonra satışlarda bir artış başladı. Çupra, levrek kilosu 30, somon ise kilosu 25 TL'den satılıyor. Gönül ister ki daha ucuza satalım vatandaşımız daha çok yesin. İnşallah devletimiz bununla ilgili bir çalışma yapar da daha ucuza satış olur ve vatandaşlar daha çok balık tüketirse biz de seviniriz. Eğer fiyatlar düşerse vatandaşımızın aldığı balık miktarı da artar. Balık sağlıktır evde kalmak da sağlıktır" dedi.
'KORONAVİRÜSE KARŞI BALIK TÜKETİYORUZ'
Balık alan Murat Konuk da koronavirüse karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için sıklıkla balık tükettiklerini söyleyerek "Koronavirüse karşı balığın mutlaka faydası olur. İki üç günde bir levrek alıyoruz. Balık bizim için vazgeçilmez. Vücudumuz için ilaç gibidir. Eğer fiyatları biraz düşerse insanlar balığa daha çok yönelir, daha çok tüketirler" diye konuştu.
'FİYATLAR DÜŞERSE TALEP ARTAR'
Karadeniz Bölgesi'nde insanların sık balık tükettiklerini söyleyen Zahit Değirmenci ise "Özellikle son dönemde sağlık için daha çok tüketilmesi gerekiyor. Balık yağını bile çocuklarınızı tükettirin diye uzmanlar uyarıyor. Biz balığın sağlık için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karadeniz'de insanlar balığın kıymetini bilir. Sürekli balık tüketiyoruz. Balığın satış fiyatları düşürülürse tabi daha iyi olur. Çok güzel bir uygulama olur. Fiyatlar düşerse tabi balığa talep de artar" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-04-04 09:08:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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