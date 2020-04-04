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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karadeniz'in giriş kapısı kapandı

DHA

Karadeniz'in giriş kapısı kapandı


Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY//HAVZA (Samsun), (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nin giriş kapısı konumundaki Samsun´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda kente araç giriş çıkışlarına izin verilmiyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak´a koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle araç giriş-çıkışı yasaklandı. Yasağın başlamasıyla birlikte Samsun´un Amasya, Sinop ve Ordu sınırlarında araçlar polis tarafından durdurulmaya başlandı. Araçların kente giriş-çıkışlarına izin verilmiyor. Yoğunluk oluşturan sürücüler, geri dönmek zorunda kalıyor. 
'YOLDAYKEN HABERİMİZ OLDU'
Samsun sınırından geri çevrilen Emin Yüksel, "Eskişehir´den Ordu´ya gitmek için yola çıktık. Samsun´a giriş yapamıyoruz. Geri dönersek Eskişehir´e de giremeyeceğiz. Ne yapacağız bilemiyoruz. Buna bir önlem alınmalı. Bu karardan yoldayken haberimiz oldu" dedi.
'YASAK OLDUĞU İÇİN GERİ DÖNÜYORUZ'
Amasya´dan gelen, ancak kent girişinden geri dönmek zorunda kalan Erol Pekta da, "Yasak olduğu için geri dönüyoruz. Şartlar değişince tekrar geleceğiz. Yasaktan haberimiz vardı ama kesin netice almak için gelip yerinde görmek istedik" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-04-04 12:27:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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