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Virüs sebebiyle boşalan Atakum Sahili havadan görüntülendi Atakum Sahili bomboş

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Atakum Sahili şeridi bomboş kaldı. Boş kalan cadde ve sahil kenarı havadan görüntülendi.

Virüs sebebiyle boşalan Atakum Sahili havadan görüntülendi Atakum Sahili bomboş

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Atakum Sahili şeridi bomboş kaldı. Boş kalan cadde ve sahil kenarı havadan görüntülendi.
Samsun'da korona virüs tedbirleri genişletilerek son hızıyla devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında “evde kalın” uyarılarını dikkate alan Samsunlular evinde kalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ardından, 20 yaş altının da sokağa çıkışlarında kısıtlamaya gidileceğini duyurmasının ardından, gençlerin uğrak yeri olan Atakum Sahili bomboş kaldı. Sahil kenarında gözüken az sayıda vatandaşlar ise arada hava almaya ve hareket etmeye çıktıklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise gün boyu mesai harcayarak sahil kenarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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