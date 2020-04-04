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Leblebicioğlu:"Hastalar N95 maske kullanmamalı"

İHA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu maske kullanımının önemine değinerek, "Tıbbi maske kullanımı sırasında zaman zaman hatalı davranışlar da görebiliyoruz. Tıbbi maske takıldığında ağzı ve burnu kapatmalı, maskenin ön yüzüne el ile dokunulmamalıdır. Eğer dokunulursa eller yıkanmalıdır" dedi.

Leblebicioğlu:"Hastalar N95 maske kullanmamalı"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu maske kullanımının önemine değinerek, "Tıbbi maske kullanımı sırasında zaman zaman hatalı davranışlar da görebiliyoruz. Tıbbi maske takıldığında ağzı ve burnu kapatmalı, maskenin ön yüzüne el ile dokunulmamalıdır. Eğer dokunulursa eller yıkanmalıdır" dedi.
Liv Hospital Samsun Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına maske kullanımı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. İlk olarak korona virüsün, hasta kişilerin solunum salgılarının karşısındaki insanlara bulaşması ile ortaya çıktığını söyleyen Dr. Hakan Leblebicioğlu, “ Özellikle aramızda 1 metreden az yakın bir mesafe varsa ağızdan çıkan solunum salgıları karşımızdaki kişiye bulaşabiliyor. Bulaşmanın ikinci bir yolu ise bu sekresyonların çevre yüzeylere bulaşması ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında alınabilecek en iyi önlem el yıkamak, solunum şikayetleri olan hastaların muayenesi sırasında maske takmaktır” diye konuştu.

"Hastalar N95 maske kullanmamalı"
Korona virüs enfeksiyonlarından korunmada 2 tip maske kullanıldığını ifade eden Leblebicioğlu, “ “Bun 2 tip maske N95 maske ve tıbbi maskedir. N95 maskeyi hastanelerde bu tür hastalara solunum yoluna bir girişim yapılacağı ya da solunum örneği alınacağı zaman kullanıyoruz. Bunun dışında N95 maske kullanmıyoruz. Özellikle N95 maskeyi hastalar kesinlikle kullanmamalıdır. Çünkü bu maskelerin özelliği, takıldığında kişinin soluduğu havayı dışarıya vermektedir. Bu nedenle hasta kişiler N95 maske takarlarsa etraflarına bulaştırma riski altına girerler” şeklinde konuştu.

“Tıbbi maskeler tek kullanımlıktır
Hasta olan kişilerin başkalarına virüsü bulaştırmamak için tıbbi maske takması gerektiğinin altını çizen Leblebicioğlu, "Tıbbi maske kullanımı sırasında zaman zaman hatalı davranışlar da görebiliyoruz. Tıbbi maske takıldığında ağzı ve burnu kapatmalıdır. Islanan, koruyucu özelliğini kaybeden maskeler kullanılmamalıdır. Maskenin kullanım sırasında çıkarılarak ağız burun bölgesinden boyuna kaydırılması ve tekrar takılması bulaştırıcılığı artıracaktır. Maskenin ön yüzüne el ile dokunulmamalıdır. Eğer dokunulursa eller yıkanmalıdır. Maske dış yüzüne dokunmadan telli kısmından tutularak çıkartılmalıdır. Tıbbi maskeler tek kullanımlıktır, çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılmamalıdır. Maske kullanıldıktan sonra kapaklı çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Toplu yaşam yerlerinde maske kullanımının zorunlu hale geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Leblebicioğlu, maske takmanın yanı sıra diğer koruyucu önlemlere sosyal mesafenin korunması, el yıkama veya el dezenfektanı kullanılması, zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasına eksiksiz uyulması, gerektiğini korunmanın ancak tüm kurallara uyulması ile başarılı olabileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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