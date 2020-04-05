Samsun'un Ovacık Mahallesi'nde karantina sürüyor

Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/VEZİRKÖPRÜ, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan´da karantinaya alındı. Mahalleye giriş çıkışları yasaklayan jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi´nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Vezirköprü Zeynep Irmak ÖCAL,Tayfur KARA
2020-04-05 12:52:00
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