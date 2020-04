Samsun’da yer sofrasından, buzdolabına eğitimde sınır yok Samsun’da öğretmenler yer sofrası ve buzdolabını tahta olarak kullanıyor Yer sofrasında çarpım tablosu buzdolabında İngilizce dersi

Türkiye'de can kaybı 574'e yükseldi

Samsun’da uzaktan eğitimde yeni yöntemler kullanan bir öğretmen yer sofrasını tahta olarak kullanırken bir diğeri buzdolabının üstüne yazarak derslerini anlatıyor.

Samsun’da öğretmenler uzaktan eğitimde yeni yöntemler kullanmayı sürdürüyor. Tekkeköy İlkokulu’nda 3. sınıf öğretmeni olan Sinan Gül derslerini anlatmak için yer sofrasını tahta olarak kullanıyor. Çarpım tablosu ve soru çözümleri gibi anlatımlarını sofranın üzerine yazarak anlatıyor. Öğrencileri sınıf ortamını aratmayan bu yöntemle öğretmenin hiçbir dersini kaçırmak istemiyor.

Bir diğer öğretmen ise İngilizce dersini anlatmak için evindeki buzdolabın kullanıyor. Buzdolabının kapaklarına yazdıklarıyla konu anlatımını yapan öğretmen takdir topluyor. Bafra ilçesinde Barbaros İlkokulu’nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen Ebru Bayrak’ın bu çabasını gören İl Milli Eğitim Müdürü Coşku Esen de öğretmene tahta hediye etti. Esen sosyal medya hesabı üzerinden, “Tahtanızı gönderiyorum değerli öğretmenim” paylaşımında bulundu.



Öğrencileri için teknoloji ve gelişmelerden geri kalmayan 29 yıllık sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Sinan Gül, “Okullara salgın nedeniyle ara verilmesiyle beraber biz öğrencilerimize nasıl ulaşabiliriz noktasında düşünmeye başladık. Öğrencilerimize salgın hastalıktan sonra uzak kaldık dolayısıyla EBA TV’ye destek olarak çocuklarımızla medya yoluyla derslerine yardımcı olmak için bir araya gelmeye çalıştık. Onun için çeşitli programlar araştırdık. Öğrenci ve velilerimizin kullanabileceği bir program bulduk. Toplu olarak öğrencilerimiz telefonlarına bu programı kurarak evlerinde her gün saat 15.00’te 2 oturum halinde ders yapmaya çalışıyoruz. Hafta içi her gün buluşuyoruz. Çarşamba günleri de okuma çalışması yapıyoruz. Ve hatta okuma sınavı yapacağız. Bunlar zaten okulda da yaptığımız çalışmalar. Bu zorlu süreci hep beraber bir çaba içinde sürdürüyoruz. Sadece anlatarak veya program üzerinde değil de görsel olarak tahta üzerinde de anlatımlar ve tekrarlar gerekiyor. Evde kal çağrısına uyarak dışarıda çıkmadığımız için evimizde büyükçe bir yer soframız vardı. Onu geçici bir süre kullanıp çocuklarımıza ders anlatımında bulunuyorum. En kısa sürede alışverişe çıkıp onlara daha uygun bir tahta alıp derslerimizi bu şekilde tahta yoluyla da anlatmaya çalışacağız. Çocuklarımız velilerin dediklerine göre her gün ders saatini iple çekiyorlar. Sayenizde çocukların canı sıkılmıyor okulda gibiler diyerek dua ediyorlar” dedi.

