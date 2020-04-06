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Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi yardım bekliyor

İHA

Korona virüsten (Covid19) nedenlerle Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi yardım bekliyor

Korona virüsten (Covid19) nedenlerle Avusturya’da mahsur kalan din görevlisi Türkiye’ye dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.
Samsun’un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden emekli din görevlisi Osman Yılmaz, 3 ay önce Avusturya Landeck Atıp Camisi'ne geçici olarak din görevlisi olarak görevlendirildi. Korona virüsten (Covid19) nedeniyle görev yaptığı cami kapatıldı. Camisi kapatıldıktan sonra Türkiye’ye dönmek isteyen din görevlisi Osman Yılmaz, yaptığı girişimler de bir sonuç alamayınca Avusturya’da mahsur kaldı.
Osman Yılmaz çektiği videoda, "Avusturya LandeckAtıp Camisi'ne geçici olarak din görevlisi olarak geldim. Normal 1 uçuk ay görev yaptıktan sonra virüs salgını nedeniyle camiler kapatıldı. Dernek yetkililerinin ihmalleri sebebiyle Türkiye'ye dönemedim. Cami lojmanında 1 buçuk aydır tek başıma izole bir hayat yaşamaktayım. Hiçbir sağlık güvencem yok. Psikolojik rahatsızlıklarım başladı. Konsolosluk yetkililerine telefonla ulaştım, ellerinde bir yetki olmadığını, sadece talep aldıklarını, bana söylediler. Artık sabrım kalmadı. Sağ salim bir an önce Türkiye’ye, vatanıma, çoluk çocuğuma kavuşmak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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