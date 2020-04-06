(ÖZEL) Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı Korona Virüse karşı emekli maaşını kaynatıp kuruttu

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Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Korona virüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, korona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı. Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Korona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

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