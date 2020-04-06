Koronaya karşı sezonun son balıklarıyla protein depoluyorlar Sezonun bitimine sayılı günler kala balıkçılar satışlardan memnun

– Samsun’da balıkçılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala korona virüsü yüzünden vatandaşların protein deposu olan balıklara yoğun ilgi gösterdiğini söylediler.

Bazı uzmanlar korona virüsü ile mücadele kapsamında bağışıklık sisteminin önemine değinirken, düzenli ve proteinli beslenmeyi de öneriyor. Protein tüketimine özen gösteren vatandaşlar da etten daha ucuz olan balığa yöneliyor. Samsun’da balık satışı yapan esnaflar da satışların sezonun son günlerinde giderek arttığını belirterek, balığa rağbetin arttığını söylediler.

Satışların giderek arttığını dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse, “Satışlarımız şu anda çok güzel. Bazı doktorların da protein önerisinin ardından vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Levrek, çipura ve somona büyük bir rağbet var. Levrek ve çipuranın kilosunu 30 lira, somon ve alabalığın kilosu ise 25 liradan satılıyor. Mevsim balıklarından mezgidin kilosu 15, barbunun kilosu 10 liradan satılıyor. Fiyatlarımız gayet uygun” dedi.



“Balık sezonu 15 Nisan’da bitiyor”

Sezonun bitmesine kısa bir süre kaldığını belirten Kurtça Aydın ise, “Sezonun bitmesine sayılı günler kaldı. 15 Nisan’dan sonra mezgit, hamsi, barbun ve istavrit gibi balıklar olmaz. Levrek, çipura, somon, alabalık, kefal, sazan ve yayın gibi balıklar satacağız. Şu anda satışlarımız oldukça iyi. Saha da iyi olmasını bekliyoruz. Kültür balığı sezonunda da işlerimizin daha iyi olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Balık alan bazı vatandaşlar ise fiyatların daha da düşmesi halinde daha çok balık tüketebileceklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.